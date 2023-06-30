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От Volkswagen до Ferrari: коллекция машин Килиана Мбаппе

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Суперзвезда сборной Франции и «ПСЖ» владеет парком роскошных автомобилей.

Килиан Мбаппе — не только один из самых талантливых, но и один из самых высокооплачиваемых игроков в мире.

Состояние нападающего оценивается примерно в 110 миллионов долларов, а потенциальный переход в «Реал Мадрид», несомненно, сделает Мбаппе одним из самых богатых футболистов в мире.

Таким образом, вполне естественно, что у Килиана в гараже целый парк роскошных автомобилей.

Ferrari 488 Pista, €527,350

Volkswagen Tiguan, €57,000

Volkswagen Touareg, €120,00

Volkswagen Multi Van, €80,000

Mercedes-Benz V Class, €134,552

2 комментария

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MagicWithoutBorders
VW Touareg за 120 евро? 😂
Хочу такой за 120 евро))
+1
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+1
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Igor Ivanov
Так а жига где??
0
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