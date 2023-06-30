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«Это неуважительно». Модель отчитала Неймара за сообщение ей в директ на фоне недавнего скандала с изменами беременной девушке

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Модель Селеста Брайт обвинила Неймара в том, что тот написал ей в социальных сетях, хотя состоит в отношениях с Бруной Бьянкарди. Это произошло всего через несколько дней после того, как суперзвезда «ПСЖ» признался в изменах своей беременной девушке.

Бразильянка Фернанда Кампуш обвинила Неймара в том, что он изменил с ней Бьянкарди 12 июня, в канун бразильского Дня святого Валентина. Она связалась с бразильским веб-сайтом Metropoles и предоставила доказательства романа. Неймар опубликовал публичное извинение, в котором признал свою вину.

Но уже 28 июня футболист отправил другой девушке эмодзи в личные сообщения. Селеста Брайт восприняла это негативно, ответив:

«Если у тебя есть девушка или жена, не отправляй сообщения другим девушкам. Это неправильно, очень неуважительно по отношению к твоему партнеру».

Несмотря на то, что намерения 31-го Неймара могли быть невинными, на фоне недавних извинений такое поведение выглядит не очень хорошо.

6 комментариев

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Санитар-волк
пиарится откровенно
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Северный болельщик
Цену себе набивает
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Фрэнк Канистра
нууу, вообще там просто смайл в сообщении... а баба раздула будто ей там Ней дикпик скинул и звал в гостиницу.
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TY-214
Может он на день рождения сестры хотел пригласить.
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mootoo
эти то куда лезут в поборники морали
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Айрат Ситдиков
31-й Неймар?) Там армия клонов?)
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