Модель Селеста Брайт обвинила Неймара в том, что тот написал ей в социальных сетях, хотя состоит в отношениях с Бруной Бьянкарди. Это произошло всего через несколько дней после того, как суперзвезда «ПСЖ» признался в изменах своей беременной девушке.

Бразильянка Фернанда Кампуш обвинила Неймара в том, что он изменил с ней Бьянкарди 12 июня, в канун бразильского Дня святого Валентина. Она связалась с бразильским веб-сайтом Metropoles и предоставила доказательства романа. Неймар опубликовал публичное извинение, в котором признал свою вину.

Но уже 28 июня футболист отправил другой девушке эмодзи в личные сообщения. Селеста Брайт восприняла это негативно, ответив:

«Если у тебя есть девушка или жена, не отправляй сообщения другим девушкам. Это неправильно, очень неуважительно по отношению к твоему партнеру».

Несмотря на то, что намерения 31-го Неймара могли быть невинными, на фоне недавних извинений такое поведение выглядит не очень хорошо.