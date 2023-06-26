Луис Энрике провел в Париже два дня – с 28 по 29 июня, утверждает Le Parisien.

По данным источника, испанский тренер воспользовался поездкой в столицу Франции, чтобы согласовать финальные детали своего контракта с «ПСЖ». Энрике обсудил с руководством клуба условия сделки, трансферные планы и состав тренерского штаба.

Журналисты Le Parisien предполагают, что испанец также посетил новый тренировочный центр команды в Пуасси, который по планам должен начать работу в этом году.

В том, что Энрике вскоре возглавит «ПСЖ», сомнений почти не остается. Но официально пост главного тренера команды все еще занимает Гальтье. Контракт парижан с марсельцем действует до 30 июня 2024 года. Le Parisien полагает, что процесс расставания тренера с клубом затянулся из-за бумажной волокиты и выплатой Кристофу компенсаций, а также бонусов.

«ПСЖ» объявит о назначении Энрике уже в июле, пишет L’Equipe.

Ждем в Париже испанского специалиста?