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Бразильский болельщик указал Неймара в своем завещании - в случае смерти футболисту достанется все его имущество😱😱😱

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Подозрительная щедрость.

В сети набрала популярность история бразильского болельщика, чье завещание оказалось в открытом доступе. Имя его неизвестно, зато известен возраст - 30-летний бразилец составил завещание, указав футболиста «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в качестве единственного наследника всего его имущества.

Неизвестно, в курсе ли сам Ней о свалившемся на него потенциальном наследстве - бразилец сейчас находится в отпуске и прекрасно проводит время, исполняя песни Джастина Бибера.

Вместе со звездой НБА Джимми Батлер («Майами») нападающий во время недавней вечеринки вышел на сцену и исполнил песню Джастина Бибера «Люби себя».

1 комментарий

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Azamat Jumanazarov
come to the circus 🎪
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