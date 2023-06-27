Подозрительная щедрость.

В сети набрала популярность история бразильского болельщика, чье завещание оказалось в открытом доступе. Имя его неизвестно, зато известен возраст - 30-летний бразилец составил завещание, указав футболиста «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в качестве единственного наследника всего его имущества.

Неизвестно, в курсе ли сам Ней о свалившемся на него потенциальном наследстве - бразилец сейчас находится в отпуске и прекрасно проводит время, исполняя песни Джастина Бибера.

Вместе со звездой НБА Джимми Батлер («Майами») нападающий во время недавней вечеринки вышел на сцену и исполнил песню Джастина Бибера «Люби себя».