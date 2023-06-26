🤯 Месси - магнит для трофеев. Лео получает награды за игру в «ПСЖ» даже после ухода из клуба
Вот так.
Французская Лига 1 признала Лионеля Месси лучшим иностранным игроком чемпионата прошлого сезона.
Месси уже покинул «ПСЖ», но похоже, что французские трофеи еще будут его преследовать.
Лео забил 16 мячей и отдал 16 голевых передач в 32 матчах Лиги 1 прошлого сезона. Это сыграло ключевую роль в решении вручения награды.
Напомним, что Месси подписал контракт с «Интер Майами». Он дебютирует в МЛС 21 июня.
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