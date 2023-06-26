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🤯 Месси - магнит для трофеев. Лео получает награды за игру в «ПСЖ» даже после ухода из клуба

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Вот так.

Французская Лига 1 признала Лионеля Месси лучшим иностранным игроком чемпионата прошлого сезона.

Месси уже покинул «ПСЖ», но похоже, что французские трофеи еще будут его преследовать.

Messi puts PSG on the spot over World Cup celebrations at the Parc des Princes | Marca

Лео забил 16 мячей и отдал 16 голевых передач в 32 матчах Лиги 1 прошлого сезона. Это сыграло ключевую роль в решении вручения награды.

Напомним, что Месси подписал контракт с «Интер Майами». Он дебютирует в МЛС 21 июня.

2 комментария

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Александр Северный
артём, он ещё ничего не подписывал. у него ещё контракт с ПСЖ до 1 июля. трансферное окно в млс ещё закрыто.
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+4
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Игорь Климов
Лео Месси ещё формально игрок ПСЖ.
0
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