Вот так.

Французская Лига 1 признала Лионеля Месси лучшим иностранным игроком чемпионата прошлого сезона.

Месси уже покинул «ПСЖ», но похоже, что французские трофеи еще будут его преследовать.

Лео забил 16 мячей и отдал 16 голевых передач в 32 матчах Лиги 1 прошлого сезона. Это сыграло ключевую роль в решении вручения награды.

Напомним, что Месси подписал контракт с «Интер Майами». Он дебютирует в МЛС 21 июня.