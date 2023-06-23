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🔝 «Он все еще один из лучших в мире». Роналдиньо высказался о будущем Неймара

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Друг. Дружище.

Несмотря на действующий до 2027 года контракт с «ПСЖ», будущее Неймара во французском клубе выглядит очень сомнительно.

Бразильца давно связывают с уходом из клуба, но, похоже, что желающих не так уж и много.

Ronaldinho about Neymar Jr: "I love his style of play" | Neymar Jr.

О будущем Неймара высказался даже Роналдиньо:

«Я хочу, чтобы он был счастлив, где бы ни оказался. Это мой большой друг. Я хочу, чтобы он был самым счастливым человеком в мире, и мог продолжать приносить нам радость, потому что он все еще один из лучших в мире».

Неймар неоднократно заявлял о желании закончить карьеру в Бразилии, а точнее - в «Сантосе».

Как думаете, где Неймар окажется в следующем сезоне?

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