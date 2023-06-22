ПСЖ
Блог

Верратти может уйти из «ПСЖ» после 11 лет в клубе. Фаворит среди претендентов – «Атлетико»

лига 1 Франция лига 1 Франция
Клубы Клубы
Марко Верратти Марко Верратти
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Несмотря на контракт до июня 2026 года, полузащитник Марко Верратти может покинуть «Пари Сен-Жермен» уже этим летом.

Текущее положение Верратти в «Париже» сделало его реальным вариантом для «Атлетико», который заинтересован в итальянце. Однако это будет нелегко, потому что Верратти уже давно котируется как игрок элитного уровня. В «Атлетико» ведутся переговоры о его зарплате.

Для «ПСЖ» сезон-2022/23 был полон взлетов и падений, и Верратти тоже пришлось нелегко. Этот сезон можно даже назвать худшим в его карьере. Известный стабильностью, Верратти столкнулся с трудностями из-за различных проблем со здоровьем.

Сейчас окружения игрока утверждает, что Марко подумывает об уходе из клуба после 11 лет игры.

Marco Verratti, looking for 400 matches in the Rouge et Bleu! | Paris Saint-Germain

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий