Несмотря на контракт до июня 2026 года, полузащитник Марко Верратти может покинуть «Пари Сен-Жермен» уже этим летом.

Текущее положение Верратти в «Париже» сделало его реальным вариантом для «Атлетико», который заинтересован в итальянце. Однако это будет нелегко, потому что Верратти уже давно котируется как игрок элитного уровня. В «Атлетико» ведутся переговоры о его зарплате.

Для «ПСЖ» сезон-2022/23 был полон взлетов и падений, и Верратти тоже пришлось нелегко. Этот сезон можно даже назвать худшим в его карьере. Известный стабильностью, Верратти столкнулся с трудностями из-за различных проблем со здоровьем.

Сейчас окружения игрока утверждает, что Марко подумывает об уходе из клуба после 11 лет игры.