Неймар признал, что мечтает вернуться в «Сантос», поэтому вопросы о его будущем в «Пари Сен-Жермен» продолжают возникать.

«Жизнь футболиста очень динамична. Иногда вы находитесь в одном месте, а потом все резко меняется. Конечно, я мечтаю снова сыграть в Бразилии, мечтаю снова сыграть за «Сантос». Я надеюсь, что это случится однажды. Футбол полон сюрпризов», - сказал Неймар Band Sports.

В 2023 году Неймар продолжает попадать в заголовки и на первые полосы изданий за действия на поле и за его пределами, но он ответил тем, кто критикует его образ жизни.

«Я никогда не убегаю ни от каких обвинений. Скорее наоборот. Я всегда бью себя в грудь и говорю: «Вы можете обвинить меня». Я знаю свой талант, я знаю, что я могу сделать. Футбол не индивидуальный вид спорта. Если бы это было так, я бы уже добился всех своих целей. Очевидно, что давление на меня очень высоко как на поле, так и за его пределами. Часто я не согласен с критикой, потому что это моя личная жизнь, и я делаю то, что хочу».

Неймар не выходил на газон с 19 февраля, он восстанавливается после травмы лодыжки, которая потребовала хирургического вмешательства.