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«Он нас многому научит». Неймар поддержал идею пригласить Карло Анчелотти в сборную Бразилии

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Тогда точно возглавит.

Неймар поддержал идею пригласить Карло Анчелотти на пост наставника сборной Бразилии.

«У нас будет возможность поработать с иностранным тренером. Анчелотти выиграл все, и я уверен, что он нас многому научит», - заявил бразильский нападающий.

Carlo Ancelotti 2023

Напомним, что итальянского специалиста активно связывают с работой в Бразилии, но Карло решил доработать контракт с «Реалом», который заканчивается в 2024 году.

Ожидается, что Анчелотти возглавит южноамериканскую сборную в конце следующего сезона.

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