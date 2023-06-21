«Он нас многому научит». Неймар поддержал идею пригласить Карло Анчелотти в сборную Бразилии
Тогда точно возглавит.
Неймар поддержал идею пригласить Карло Анчелотти на пост наставника сборной Бразилии.
«У нас будет возможность поработать с иностранным тренером. Анчелотти выиграл все, и я уверен, что он нас многому научит», - заявил бразильский нападающий.
Напомним, что итальянского специалиста активно связывают с работой в Бразилии, но Карло решил доработать контракт с «Реалом», который заканчивается в 2024 году.
Ожидается, что Анчелотти возглавит южноамериканскую сборную в конце следующего сезона.
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