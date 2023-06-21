Тогда точно возглавит.

Неймар поддержал идею пригласить Карло Анчелотти на пост наставника сборной Бразилии.

«У нас будет возможность поработать с иностранным тренером. Анчелотти выиграл все, и я уверен, что он нас многому научит», - заявил бразильский нападающий.

Напомним, что итальянского специалиста активно связывают с работой в Бразилии, но Карло решил доработать контракт с «Реалом», который заканчивается в 2024 году.

Ожидается, что Анчелотти возглавит южноамериканскую сборную в конце следующего сезона.