Якобы.

По сообщениям из Бразилии, отец Неймара был арестован. Любопытно, что задержание было произведено практически сразу после его спорного комментария об измене сына. Совпадение?

Арест связан с инцидентом, произошедшим в особняке его сына в Бразилии, где проводились обыски после жалоб на экологическое преступление.

Неймар-старший, как утверждается, поругался с Шайенн Баррето - министром окружающей среды региона Мангаратиба. Мужчина не заключен под стражу, но полиция открыла расследование по этому вопросу.

Основной акцент завязан на строительных работах в доме футболиста, которые, как сообщается, привели к уничтожению территории леса, разрушению камней и отводу реки.