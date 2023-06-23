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🚨 Отца Неймара задержали сразу после комментария об измене сына! Но дело в другом - экологическое преступление

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Якобы.

По сообщениям из Бразилии, отец Неймара был арестован. Любопытно, что задержание было произведено практически сразу после его спорного комментария об измене сына. Совпадение?

Арест связан с инцидентом, произошедшим в особняке его сына в Бразилии, где проводились обыски после жалоб на экологическое преступление.

Neymar acquitted of corruption over Barcelona transfer

Неймар-старший, как утверждается, поругался с Шайенн Баррето - министром окружающей среды региона Мангаратиба. Мужчина не заключен под стражу, но полиция открыла расследование по этому вопросу.

Основной акцент завязан на строительных работах в доме футболиста, которые, как сообщается, привели к уничтожению территории леса, разрушению камней и отводу реки.

1 комментарий

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Кашшай Чакырович
Амазонку они вырубают исправно ,там все норм ,а тут вдруг Неймара дом на экологию повлиял ,обычный заказ !
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