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На прощание Месси дал один совет Мбаппе. «ПСЖ» точно не понравятся слова Лео

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А Килиан намотал на ус.

Перед своим отъездом из Франции Лионель Месси сделал прощальный «подарок» «Пари Сен-Жермен», посоветовав Килиану Мбаппе найти для себя новый вызов.

Став свободным агентом, аргентинский нападающий попрощался с «Парк де Пренс», и теперь он отправится в Соединенные Штаты, чтобы начать новый этап своей карьеры в качестве игрока «Интер Майами».

Очевидно, Мбаппе тоже планирует последовать за Месси и в скором времени покинуть Париж, так как он отказался от продления контракта до 2025 года и теперь может уйти следующим летом бесплатно. «ПСЖ» такого развития событий допускать не хочет, поэтому 24-летний форвард может все-таки оказаться в «Реале» в ближайшие месяцы.

Вероятно, Килиан решил поставить клуб в такое положение как раз из-за совета семикратного обладателя «Золотого мяча». Как сообщает испанское издание Defensa Central, Месси призвал Мбаппе закончить парижскую главу своей карьеры, сказав: «Я бы предпочел, чтобы ты перешел в «Барсу». Но если ты хочешь поехать в «Мадрид», то сделай это. Ты заслуживаешь настоящего проекта, проекта-победителя».

Французский нападающий явно прислушался к словам старшего товарища.

10 комментариев

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Yosin Juraev
Топ совет от Месси
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Северный болельщик
Дал совет послать макрона
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СД18
Мбаппе идеально перейти в МЮ, и получится супер противостояние с Холандом.
В Реале на его позиции играет Винисиус и играет не плохо. Если взять еще и Мбаппе, то может выйти как у Дембеле и Рафиньи, один играет справа, а другой пытается играть слева.
+4
-1
+3
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Rule1
Месси фигни не скажет ! Черепашке давно пора в АПЛ,ЛаДигу или хотя бы Серию А
+3
-1
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Джамал Арипов
Месси плохого не пожелает , пора Мбаппе взглянуть серьёзно на футбол .
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Akosha Akbarov
Ответ СД18
Мбаппе идеально перейти в МЮ, и получится супер противостояние с Холандом. В Реале на его позиции играет Винисиус и играет не плохо. Если взять еще и Мбаппе, то может выйти как у Дембеле и Рафиньи, один играет справа, а другой пытается играть слева.
Реал хочет делать из него 9ку
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Геннадий Чеботарев
это он его так подколол.
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Harut Hovsepyan
Ответ СД18
Мбаппе идеально перейти в МЮ, и получится супер противостояние с Холандом. В Реале на его позиции играет Винисиус и играет не плохо. Если взять еще и Мбаппе, то может выйти как у Дембеле и Рафиньи, один играет справа, а другой пытается играть слева.
Бэйл до перехода тоже только слева играл. И играл круто, вон сколько всего выиграл!
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СД18
Ответ Akosha Akbarov
Реал хочет делать из него 9ку
Всегда есть риск, и в этом случае может пострадать и карьера игрока, вспомним Азара и сезон Реала.
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