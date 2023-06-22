10 комментариев

А Килиан намотал на ус.

Перед своим отъездом из Франции Лионель Месси сделал прощальный «подарок» «Пари Сен-Жермен», посоветовав Килиану Мбаппе найти для себя новый вызов.

Став свободным агентом, аргентинский нападающий попрощался с «Парк де Пренс», и теперь он отправится в Соединенные Штаты, чтобы начать новый этап своей карьеры в качестве игрока «Интер Майами».

Очевидно, Мбаппе тоже планирует последовать за Месси и в скором времени покинуть Париж, так как он отказался от продления контракта до 2025 года и теперь может уйти следующим летом бесплатно. «ПСЖ» такого развития событий допускать не хочет, поэтому 24-летний форвард может все-таки оказаться в «Реале» в ближайшие месяцы.

Вероятно, Килиан решил поставить клуб в такое положение как раз из-за совета семикратного обладателя «Золотого мяча». Как сообщает испанское издание Defensa Central, Месси призвал Мбаппе закончить парижскую главу своей карьеры, сказав: «Я бы предпочел, чтобы ты перешел в «Барсу». Но если ты хочешь поехать в «Мадрид», то сделай это. Ты заслуживаешь настоящего проекта, проекта-победителя».

Французский нападающий явно прислушался к словам старшего товарища.