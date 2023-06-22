🤬🤬🤬 «Худший пиарщик в истории». Фанаты в ярости от реакции отца Неймара на измену сына
Драма вокруг личной жизни Неймара продолжает набирать обороты.
Отец футболиста отреагировал на новость об измене сына беременной девушке. Ранее Неймар принес публичные извинения Бруне Бьянкарди в соцсетях.
Папа футболиста поддержал сына: «Знаешь, сын... жизнь всегда продолжает учить нас. Поздравляю❤️».
Любители футбола быстро отреагировали на этот комментарий.
💭 «Его отец, пожалуй, худший пиарщик в истории».
💭 «Какой замечательный отец и дедушка Дави Лукки (сын Неймара)! Ему почти 12 лет и он живет в окружении мужчин, которые знают, как правильно обращаться с женщинами! Хм».
💭 «Можно подвести итог его карьеры... Парень достиг пика примерно в 23 года, и у него нет нужного круга людей, которые скажут, что делать дальше».
💭 «Его отец не только разрушил футбольскую карьеру Неймара, но и поздравил его за измену жене».
💭 «Бьюсь об заклад, отец стал причиной его падения».
1 комментарий