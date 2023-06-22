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🤬🤬🤬 «Худший пиарщик в истории». Фанаты в ярости от реакции отца Неймара на измену сына

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Футбол Футбол

Драма вокруг личной жизни Неймара продолжает набирать обороты.

Отец футболиста отреагировал на новость об измене сына беременной девушке. Ранее Неймар принес публичные извинения Бруне Бьянкарди в соцсетях.

Папа футболиста поддержал сына: «Знаешь, сын... жизнь всегда продолжает учить нас. Поздравляю❤️».

Who is Neymar's dad, was Neymar Sr also a professional footballer, and what role does he work with his son? | The Sun

Любители футбола быстро отреагировали на этот комментарий.

💭 «Его отец, пожалуй, худший пиарщик в истории».

💭 «Какой замечательный отец и дедушка Дави Лукки (сын Неймара)! Ему почти 12 лет и он живет в окружении мужчин, которые знают, как правильно обращаться с женщинами! Хм».

💭 «Можно подвести итог его карьеры... Парень достиг пика примерно в 23 года, и у него нет нужного круга людей, которые скажут, что делать дальше».

💭 «Его отец не только разрушил футбольскую карьеру Неймара, но и поздравил его за измену жене».

💭 «Бьюсь об заклад, отец стал причиной его падения».

1 комментарий

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Max Semenik
Я думал, этого папаню хотели посадить за махинации при трансфере Неймара в Барселону?
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