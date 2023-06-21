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«Есть первые контакты». Харри Кейн может оказаться не в «Юнайтед» или «Мадриде», а в «ПСЖ»

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Может сыграть с Мбаппе и Неймаром.

Журналист Relevo Маттео Моретто сообщает, что «ПСЖ» уже вовсю ведет переговоры с окружением Харри Кейна.

По его словам, между парижанами и руководством «шпор» установлены «первые контакты», но пока между самим игроком и Парижем ничего нет.

Более того, «Мадрид» и «Юнайтед», которые проявляли интерес к форварду, могут выбыть из гонки. Таким образом, путь для «ПСЖ» становится свободным и он останется единственным клубом, который претендует на лучшего английского бомбардира. Тем более, что у катарских владельцев хватает финансовых возможностей закрыть трансфер.

4 комментария

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Mr. Galacticos
все,кто готов забить на карьеру (спортивную),мотивацию достижения цели,коллектив и все,кроме бабок - добро пожаловать в ПСЖ!!!🤝🏻
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Сурхай Лукманов
Ответ Mr. Galacticos
все,кто готов забить на карьеру (спортивную),мотивацию достижения цели,коллектив и все,кроме бабок - добро пожаловать в ПСЖ!!!🤝🏻
В ПСЖ идут либо за деньгами, или когда уже возраст даёт о себе знать или хочешь играть в Европе,и кроме ПСЖ нет других вариантов. В ПСЖ можно идти после 30 лет , буду угарать если Кейн перейдет в ПСЖ и они вообще ничего не выиграют. Так сказать эффект Тоттенхэма.
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