Может сыграть с Мбаппе и Неймаром.

Журналист Relevo Маттео Моретто сообщает, что «ПСЖ» уже вовсю ведет переговоры с окружением Харри Кейна.

По его словам, между парижанами и руководством «шпор» установлены «первые контакты», но пока между самим игроком и Парижем ничего нет.

Более того, «Мадрид» и «Юнайтед», которые проявляли интерес к форварду, могут выбыть из гонки. Таким образом, путь для «ПСЖ» становится свободным и он останется единственным клубом, который претендует на лучшего английского бомбардира. Тем более, что у катарских владельцев хватает финансовых возможностей закрыть трансфер.