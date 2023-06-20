«Золотой мяч ? Всегда сложно говорить об индивидуальном трофее, потому что нужно показать себя», — сказал Килиан Мбаппе TF1.

«Это то, что не обязательно понравится широкой публике. Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? С учетом новых критериев, что имеет значение? Привлекать внимание, забивать голы и вносить вклад? Думаю, я соответствую этим критериям.

Я бы сказал «да» [я заслужил Золотой мяч], но голосуют люди, а я всегда настроен оптимистично», — сказал Мбаппе.