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«Я заслужил победу»: Мбаппе рассказал о своем стремлении получить «Золотой мяч»

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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«Золотой мяч ? Всегда сложно говорить об индивидуальном трофее, потому что нужно показать себя», — сказал Килиан Мбаппе TF1.

«Это то, что не обязательно понравится широкой публике. Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? С учетом новых критериев, что имеет значение? Привлекать внимание, забивать голы и вносить вклад? Думаю, я соответствую этим критериям.

Я бы сказал «да» [я заслужил Золотой мяч], но голосуют люди, а я всегда настроен оптимистично», — сказал Мбаппе.

1 комментарий

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Человек1991
Новое исскуственное противостояние в футболе : Пеноланд против Мбаппенальти.)) Холланд 280 игр 234 гола 50 голевых перелач, 38 пенальти. Мбаппе 400 игр, 291 гол, 140 голевых передач, 36 пенальти. ))
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