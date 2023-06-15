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Необычный основной цвет и окрас логотипа. Стало известно, как будет выглядеть новая третья форма «ПСЖ»

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Решили слегка удивить болельщиков.

В конце мая «ПСЖ» представил домашний комплект формы на сезон-2023/2024. Он уже был использован на поле, а на рекламе джерси можно заметить Месси, который уже покинул команду.

Известный ресурс Footy Headlines показал, как, скорее всего, будет выглядеть третий комплект формы парижан. Он будет выпущен не брендом Nike, а его суббрендом Jordan.

Известно, что основным цветом будет антрацит, а побочным − черный. Также необычную окраску получит клубное лого «ПСЖ» − оно будет оранжевым.

Пока это вся информация, которая стала известна о третьем комплекте парижан. Скорее всего, в скором времени появятся первые фотографии макетов.

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