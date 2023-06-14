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«Это часть меня, я поддерживаю обе команды». Мбаппе рассказал, за какие сборные мог играть вместо Франции

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В пятницу Килиан Мбаппе забил 39-й гол за сборную Франции – сейчас форвард «ПСЖ» занимает пятую строчку в списке лучших бомбардиров своей сборной за всю историю. Мбаппе сделал запрыгнул так высоко за 68 матчей, а ему только 24 года.

В 2018-м Килиан помог Франции забрать Кубок мира, а в 2022-м оформил хет-трик в финале ЧМ и чуть не забрал второй кубок подряд, но эти и другие достижения могли быть просто фантазией, если бы Мбаппе выбрал другую сборную. Форвард рассказал, за какие команды мог выступать:

«Камерун и Алжир – это часть меня. Я поддерживаю обе команды. По национальности я – француз, но мои корни – алжирские и камерунские. Я не могу отрицать свое происхождение и очень счастлив».

Kylian Mbappe Scores Two Quick Goals, France Ties Argentina – NBC Los Angeles

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