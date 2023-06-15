А зачем же еще.

Несколько дней назад Мбаппе вновь попал в заголовки всех французских газет — Килиан отправил в «ПСЖ» письмо, уведомляющее клуб о том, что он не намерен продлевать контракт на еще один год и хочет уйти, видимо, бесплатно следующим летом. За этой сенсацией, естественно, последовали новости о том, что теперь он может перейти в «Реал», что Нассер Аль-Хелайфи недоволен поведением игрока и что клуб намерен продать его нынешним летом.

Естественно, весь этот поток информации сбивает с толку, и мы не узнаем ничего наверняка, пока не закроется трансферное окно, но сам Мбаппе уже несколько раз заявил, что он собирается провести в Париже еще один сезон. И, кажется, это не уловка, если верить авторитетному журналисту Foot Mercato Себастьяну Денису.

Он утверждает, что все происходящее — часть плана футболиста и его семьи. Они рассчитывали на то, что сезон 23/24 действительно станет для Мбаппе последним в «ПСЖ», и наделавшее шума письмо было не более чем знаком уважения к клубу.

В окружении игрока удивлены последовавшей реакцией, так как, предполагалось, что это, напротив, правильный поступок по отношению ко всем заинтересованным сторонам. Также теперь под угрозой оказались планы семьи на грядущий сезон — например, съемки документалки про последний сезон Килиана в Париже.

Французский нападающий хотел пойти по стопам Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Антуана Гризманна и стать главным героем документального фильма. Для этого уже был нанят Антуан Леруа, бывший режиссер программы Interior Sport на французском Canal Plus, а представители игрока ведут переговоры с различными стриминговыми платформами (Amazon, Netflix и т.д.).

Интересно, суждено ли плану Килиана воплотиться в жизнь.