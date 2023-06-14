😩 «ПСЖ» поставил ультиматум Мбаппе: либо продлеваешь контракт, либо продаем. Килиан вчера заявил, что останется в клубе, но соглашение не продлевает 🤷🤷🤷
Ничего не понятно, но очень интересно.
Похоже, что сага Килиана Мбаппе и «ПСЖ» не будет беспокоить нас долгие месяцы.
Слухи о возможном уходе Мбаппе в «Реал Мадрид» стали главным событием июня. Все благодаря отказу француза продлевать контракт с парижским клубом.
Недавно Килиан опроверг все слухи, заявив, что никуда не уходит и проведет следующий сезон в «ПСЖ».
Любопытные журналисты выяснили, что «ПСЖ» настаивает на продлении контракта, иначе клуб избавится от футболиста, не дожидаясь срока окончания действия соглашения.
По информации Фабрицио Романо, Мбаппе лично сообщил о желании уйти следующим летом. Клуб же не намерен отпускать бесплатно свой главный актив.
«ПСЖ» поставил нападающему ультиматум: либо продление контракта до 2025 года, либо трансфер этим летом.
Ваш прогноз?
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