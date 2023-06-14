Ничего не понятно, но очень интересно.

Похоже, что сага Килиана Мбаппе и «ПСЖ» не будет беспокоить нас долгие месяцы.

Слухи о возможном уходе Мбаппе в «Реал Мадрид» стали главным событием июня. Все благодаря отказу француза продлевать контракт с парижским клубом.

Недавно Килиан опроверг все слухи, заявив, что никуда не уходит и проведет следующий сезон в «ПСЖ».

Любопытные журналисты выяснили, что «ПСЖ» настаивает на продлении контракта, иначе клуб избавится от футболиста, не дожидаясь срока окончания действия соглашения.

По информации Фабрицио Романо, Мбаппе лично сообщил о желании уйти следующим летом. Клуб же не намерен отпускать бесплатно свой главный актив.

«ПСЖ» поставил нападающему ультиматум: либо продление контракта до 2025 года, либо трансфер этим летом.

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