ПСЖ
Блог

😩 «ПСЖ» поставил ультиматум Мбаппе: либо продлеваешь контракт, либо продаем. Килиан вчера заявил, что останется в клубе, но соглашение не продлевает 🤷🤷🤷

Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
ПСЖ ПСЖ
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Ничего не понятно, но очень интересно.

Похоже, что сага Килиана Мбаппе и «ПСЖ» не будет беспокоить нас долгие месяцы.

Слухи о возможном уходе Мбаппе в «Реал Мадрид» стали главным событием июня. Все благодаря отказу француза продлевать контракт с парижским клубом.

Недавно Килиан опроверг все слухи, заявив, что никуда не уходит и проведет следующий сезон в «ПСЖ».

Отношения разорваны, обратного пути нет». ПСЖ рискует потерять Мбаппе уже в январе - Ведомости.Спорт

Любопытные журналисты выяснили, что «ПСЖ» настаивает на продлении контракта, иначе клуб избавится от футболиста, не дожидаясь срока окончания действия соглашения.

По информации Фабрицио Романо, Мбаппе лично сообщил о желании уйти следующим летом. Клуб же не намерен отпускать бесплатно свой главный актив.

«ПСЖ» поставил нападающему ультиматум: либо продление контракта до 2025 года, либо трансфер этим летом.

Ваш прогноз?

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rachidibrahimov
Ответ Геннадий Чеботарев
покупать некого))) во всяком случае в этом году))) а в следующем перец готов платить ему 100 до налогов? не смеши,такие бабки Реал не будет ни кому платить. максимум это 40-50 до налогов. а больше ни один игрок не стоит. да и начнутся склоки в раздевалке,как в том же ПСЖ.
Если всё таки он окажется в Реале, то обязательно надо возврашать Зидана. Если кто и научит его уму-разуму то только Зизу
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asker Nourusov
нужно Реалу покупать, не упускать возможность
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
ПСЖ действительно думал, что Мбаппе после такого сезона захочет контракт продлевать? 😂
Цирк
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ кто-то
ПСЖ действительно думал, что Мбаппе после такого сезона захочет контракт продлевать? 😂 Цирк
причем тут сезон? вопрос не в сезоне а у уходе свободным агентом и потом получить прдъемные или бонус,как угодно назова,в сумме примерно 150 лимонов. бабки это главная причина этого цирка.которыц к стати сами шейхи и породили в 18 ,при переходе его из Монако и в прошлом году подняв на другой уровень. а Реалу надо его забывать. не будет его в команде. а с такими запросами он и не нужен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий