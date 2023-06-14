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«Лео не получил во Франции того уважения, которого заслуживал». Килиан Мбаппе прокомментировал уход Месси из «ПСЖ»

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Килиан Мбаппе заявил, что не понимает, как ряд болельщиков «ПСЖ» может радоваться уходу Лионеля Месси.

Аргентинец решил не продлевать контракт с парижанами, срок действия которого истекает в конце этого месяца. Говорят, что окончательное решение он принял после того, как его поездка в Саудовскую Аравию вызвала гнев болельщиков, а также отстранение и штраф от клуба.

Теперь Лео будет блистать в МЛС в составе «Интер Майями».

В интервью Gazzetta Килиан Мбаппе прокомментировал уход Месси, а Фабрицио Романо процитировал его в Twitter.

«Он один из величайших игроков в истории футбола. Уход такого, как Месси не может быть хорошей новостью для команды. Я не особенно понимаю, почему столько людей испытали облегчение, когда он ушел. Лео не получил во Франции того уважения, которого заслуживал».

На трио Месси, Неймар, Мбаппе болельщики возлагали большие надежды, но «ПСЖ» так и не смог выиграть Лигу чемпионов.

4 комментария

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Илья Мурашов
У чему сейчас такие заявления? Когда Месси освистывали, тогда нужно было обратиться к болельщикам и попросить их перестать. Мбаппе ведь с фанатами постоянно тусуется, они бы его послушались. Не удивлюсь, если это Мбаппе всё организовал.
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pont77
Лол, он одним своим словом мог это затушить, обратившись к фанатам и заявив, что за результат в ЛЧ несет ответственность вся команда, а не один Лео. и свист в отношении одного из игроков он воспринимает на счет всей команды.

Но его все устраивало, он бегал, лыбился, ему рукоплескали.
Как только решил слинять из клуба, начал решительно осуждать фанатов))
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