Девушка Неймара Бруна Бьянкарди опубликовала в социальных сетях милое видео, на котором она танцует со своим бойфрендом-футболистом.

В апреле Неймар и Бруна объявили, что ждут первенца. Пара регулярно делится фотографиями и совместными видео, а также оставляют милые комментарии под постами друг друга.

Вот и теперь Бруна показала подписчикам в социальных сетях свою идиллию с Неймаром, подписав видео: «Моя любовь».