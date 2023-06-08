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🎥Беременная девушка Неймара поделилась очаровательным танцевальным видео с игроком «ПСЖ»

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Девушка Неймара Бруна Бьянкарди опубликовала в социальных сетях милое видео, на котором она танцует со своим бойфрендом-футболистом.

В апреле Неймар и Бруна объявили, что ждут первенца. Пара регулярно делится фотографиями и совместными видео, а также оставляют милые комментарии под постами друг друга.

Вот и теперь Бруна показала подписчикам в социальных сетях свою идиллию с Неймаром, подписав видео:  «Моя любовь».

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