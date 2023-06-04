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Лучший футбольный лайфхак этого лета: болельщик «ПСЖ» нашел способ сэкономить на футболке Марко Верратти🔆🔆🔆

Марко Верратти Марко Верратти
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Креативно подошел к вопросу.

Немного бумаги, много солнца и смекалки - вот что поможет, если не хочешь тратиться на футболку любимого игрока.

Гений же! Впрочем, парнишку легко понять - не исключено, что к концу лета футбола «ПСЖ» с фамилией Верратти будет не актуальна. Ранее сообщалось, что полузащитник рассматривает уход из «ПСЖ», а клуб готов его продать.

По информации Le Parisien, несколько клубов, включая «Манчестер Сити», проявили интерес к ситуации. Однако футболист еще не принял окончательного решения об уходе, хотя он и открыт для нового вызова.

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