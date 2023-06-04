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Новак Джокович объяснил, почему его пятилетняя дочь была больше рада встрече с Неймаром, чем с Лионелем Месси

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Прославленный теннисист в настоящее время находится в Париже на Открытом чемпионате Франции, поэтому в свой выходной смог посмотреть, как «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Клермоном» в последнем туре Лиги 1.

В субботу вечером третья ракетка мира взял обоих своих детей на «Парк де Пренс», где им посчастливилось встретиться с Месси и Неймаром. Однако его дочь Тара гораздо больше интересовалась бразильским игроком.

«Я впервые встретился с ними лично — они великие чемпионы», — сказал Новак.

«Было очень приятно познакомиться с ними, особенно с Месси, игроком, оставившим выдающийся след в истории футбола».

«Я не хотел их беспокоить перед игрой и вторгаться в их пространство, пока они готовились, но они увидели меня по пути в раздевалку перед матчем и подошли поздороваться».

Хотя сам Джокович был особенно рад знакомству с Месси, его дочь Тара отчаянно хотела встретиться с Неймаром, но по причине, которая была больше связана с танцами, чем с футболом.

«Неймар подписал футболку Тары, и это интересная история, — продолжил Джокович.

«Она не особо следит за спортом, но у нее есть школьная подруга, наполовину бразильянка, наполовину сербка — эта девочка все время танцует под эту песню о Неймаре. Вот почему она так хотела с ним встретиться».

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