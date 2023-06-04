Нападающий «ПСЖ» Неймар отреагировал на то фото, опубликованное его девушкой Бруной Бьянкарди во время отдыха в Греции.

В апреле пара объявила о том, что ждет первого общего ребенка. Неймар готовится стать отцом уже во второй раз – у него есть 12-летний сын Дави Лука от бывшей девушки Королины Дантас.

Бьянкарди наслаждается солнцем на Миконосе со своей подругой Бьянкой Коимбра, сообщает бразильское издание Glamour. В своем аккаунте в социальных сетях она поделилась фотографиями с отдыха.

Неймар выразил свое восхищение в комментариях.