⚡️ «Аль-Хилаль» отправил делегацию в Париж! Саудовцы хотят срочно подписать Месси, чтобы его не перехватила «Барселона»
Похоже на панику.
Издание Relevo сообщает, что «Аль-Хилаль» отправил делегацию в Париж, чтобы попытаться убедить Лионеля Месси принять их предложение. Саудовский клуб очень надеется, что сделку удастся закрыть в ближайшие два дня.
В Саудовской Аравии боятся, что «Барселона» может перехватить аргентинца. Да и сам Лео предпочел бы вернуться в Каталонию, однако, не готов ждать контракта «вечно». Этим объясняются решительные действия саудовского клуба, который хочет подписать Лео максимально быстро.
Напомним, что контракт Месси с «ПСЖ» истекает 31 июня. Французский клуб официально объявил об уходе аргентинца, а сам футболист примет решение в ближайшие несколько дней.
А ещё, я бы очень сильно хотел познакомиться с его мамой, сестрой, бабушкой и со всей женской половиной его большой семьи .
он уже второй раз, используя имя Месси ,пытается продвинуть свои интересы.
Да ,он делает многое на благо Барселоны, но или ты используешь имя Месси и делай то , что ты обещал или просто неиспользуй имя человека , дабы продвинуть свои интересы .
А то получается, что он большой 3.14 здаboll