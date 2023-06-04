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⚡️ «Аль-Хилаль» отправил делегацию в Париж! Саудовцы хотят срочно подписать Месси, чтобы его не перехватила «Барселона»

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Похоже на панику.

Издание Relevo сообщает, что «Аль-Хилаль» отправил делегацию в Париж, чтобы попытаться убедить Лионеля Месси принять их предложение. Саудовский клуб очень надеется, что сделку удастся закрыть в ближайшие два дня.

В Саудовской Аравии боятся, что «Барселона» может перехватить аргентинца. Да и сам Лео предпочел бы вернуться в Каталонию, однако, не готов ждать контракта «вечно». Этим объясняются решительные действия саудовского клуба, который хочет подписать Лео максимально быстро.

Напомним, что контракт Месси с «ПСЖ» истекает 31 июня. Французский клуб официально объявил об уходе аргентинца, а сам футболист примет решение в ближайшие несколько дней.

4 комментария

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Shoma Iziev
Лео может и должен играть в Европе
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-1
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Nike of FW
Тебас Мадридский с мастером Флорентино занимаются анализом как не дать барсе подписать Месси
+3
-1
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wmfrxwf5rq
Ответ Shoma Iziev
Лео может и должен играть в Европе
В Барселоне
+3
-1
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barca1899messi
Ничего плохого не хочу сказать про Лапорту, но я его на лыжах обгонял.
А ещё, я бы очень сильно хотел познакомиться с его мамой, сестрой, бабушкой и со всей женской половиной его большой семьи .
он уже второй раз, используя имя Месси ,пытается продвинуть свои интересы.
Да ,он делает многое на благо Барселоны, но или ты используешь имя Месси и делай то , что ты обещал или просто неиспользуй имя человека , дабы продвинуть свои интересы .
А то получается, что он большой 3.14 здаboll
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