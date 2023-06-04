Похоже на панику.

Издание Relevo сообщает, что «Аль-Хилаль» отправил делегацию в Париж, чтобы попытаться убедить Лионеля Месси принять их предложение. Саудовский клуб очень надеется, что сделку удастся закрыть в ближайшие два дня.

В Саудовской Аравии боятся, что «Барселона» может перехватить аргентинца. Да и сам Лео предпочел бы вернуться в Каталонию, однако, не готов ждать контракта «вечно». Этим объясняются решительные действия саудовского клуба, который хочет подписать Лео максимально быстро.

Напомним, что контракт Месси с «ПСЖ» истекает 31 июня. Французский клуб официально объявил об уходе аргентинца, а сам футболист примет решение в ближайшие несколько дней.