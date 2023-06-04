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Лучший − Месси, худший − Доннарумма. Оценки игроков «ПСЖ» в матче против «Клермона»

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Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
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Завершили сезон поражением.

В заключительном туре Лиги 1 «ПСЖ» на домашнем стадионе проиграл «Клермону» − 2:3. Парижане оформили два быстрых гола, но ушли на перерыв уже при равном счете. Во втором тайме игроки гостей организовали классную атаку и заставили ошибиться защитников «ПСЖ».

За «ПСЖ» сегодня забивали Серхио Рамос и Килиан Мбаппе, который реализовал пенальти. Для Рамоса и Лионеля Месси это был последний матч в футболке клуба. По слухам вслед за ними может уйти также Марко Верратти, который провел далеко не лучший сезон и матч.

Лучший игрок матча − Лионель Месси. Отыграл все 90 минут, имел несколько хороших и один отличный шанс, чтобы отличить, но не реализовал его. Сделал четыре ключевых паса.

Худший игрок матча − Джанлуиджи Доннарумма. Выглядел очень неуверенно и как минимум его вина есть в одном из пропущенных мячей.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроками матча против «Клермона»? Пишите в комментариях.

1 комментарий

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Елена Смирнова
Не было там лучших, упустить такое преимущество надо было очень умело, но всë таки я выберу Рамоса
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