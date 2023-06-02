Что за вопросы?

В последнее время семикратному обладателю «Золотого мяча» по фамилии Месси часто прилетает за неторопливый стиль игры. Мнение парижских фанатов уже всем известно, а вот взгляд непосредственных участников действий гораздо любопытнее.

Испанский полузащитник Франсеск Фабрегас рассказал The Athletic, как он оценивает талант и стиль игры Лионеля Месси.

«Месси может играть в любой лиге. Он лучший игрок в истории, лучший во всем мире. Он сильно отличается от всех остальных. Вы не можете сравнивать его или задавать подобный вопрос.

Лео - очень, очень умный. Он будет идти три-четыре минуты. Ты его даже не увидишь. Но как только он появится, то сделает все, как надо. Это большая редкость для футболистов. Мне нужно бежать. Всем нужно бежать. Мы не так сильно меняем игру, когда ходим пешком.

У Месси есть что-то особенное: он привлекает невероятно много соперников и сильно упрощает игру партнерам. Вы просто позволяете ему делать то, что он хочет, потому что знаете, чем Лео вас вознаградит», - сказал Франсеск Фабрегас.

Напомним, что Сеск выступал с Месси в «Барселоне» в период с 2011 по 2014 год.