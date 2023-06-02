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👑 «Вы позволяете ему делать то, что он хочет, потому что знаете, чем Лео вас вознаградит». Фабрегас считает, что Лео нельзя сравнивать с другими футболистами

Франсеск Фабрегас Франсеск Фабрегас
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Что за вопросы?

В последнее время семикратному обладателю «Золотого мяча» по фамилии Месси часто прилетает за неторопливый стиль игры. Мнение парижских фанатов уже всем известно, а вот взгляд непосредственных участников действий гораздо любопытнее.

Испанский полузащитник Франсеск Фабрегас рассказал The Athletic, как он оценивает талант и стиль игры Лионеля Месси.

«Месси может играть в любой лиге. Он лучший игрок в истории, лучший во всем мире. Он сильно отличается от всех остальных. Вы не можете сравнивать его или задавать подобный вопрос.

Лео - очень, очень умный. Он будет идти три-четыре минуты. Ты его даже не увидишь. Но как только он появится, то сделает все, как надо. Это большая редкость для футболистов. Мне нужно бежать. Всем нужно бежать. Мы не так сильно меняем игру, когда ходим пешком.

У Месси есть что-то особенное: он привлекает невероятно много соперников и сильно упрощает игру партнерам. Вы просто позволяете ему делать то, что он хочет, потому что знаете, чем Лео вас вознаградит», - сказал Франсеск Фабрегас.

Напомним, что Сеск выступал с Месси в «Барселоне» в период с 2011 по 2014 год.

4 комментария

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Hella black
Трофеи Месси с момента его дебюта в 2004 году:
Лёня Месси 43
Бавария Мюнхен 40
Барселона 37
ПСЖ 33
Реал Мадрид 28
Челси 21
Ман Юнайтед 20
Ювентус 19
Ман Сити 18
Ливерпуль 12

Так что да,вашу мат )) Лёню нельзя сравнивать с другими игроками
+4
0
+4
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barca1899messi
Болельщики Парижа просто забыли, что до того, как их купили шейхи, они были никем.
+2
0
+2
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Джамал Арипов
Фабрегас отлично играл но его игра на высоком уравне не была такая продолжительная как у Месси и Роналду , а так они с Месси и Пике воспитаники Ла Масии.
0
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Философ Востока
Ответ Hella black
Трофеи Месси с момента его дебюта в 2004 году: Лёня Месси 43 Бавария Мюнхен 40 Барселона 37 ПСЖ 33 Реал Мадрид 28 Челси 21 Ман Юнайтед 20 Ювентус 19 Ман Сити 18 Ливерпуль 12 Так что да,вашу мат )) Лёню нельзя сравнивать с другими игроками
Это большая честь - быть фанатом ФК Месси 😄
0
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