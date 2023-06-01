Камбэк в «Барселону» может не состояться.

Лионель Месси покинет «ПСЖ» по окончании сезона, об этом сообщил тренер парижан Кристоф Гальтье.

«Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч с «Клермоном» будет для Месси последним на «Парк де Пренс». Смею надеяться, что его встретят как нельзя лучше», – сказал Гальтье.

По информации Foot Mercato, саудовский «Аль-Хилаль» предложил Месси рекордный в истории спорта контракт на €1,2 млрд, предложение уже принял отец Лео, теперь дело осталось за подписанием официального контракта.

Ранее L’Équipe писал о том, что , «Барселона» и «Интер Майами» совместно работают над вариантом оформления сделки, при котором этим летом Лео подпишет контракт с американским клубом, а затем сразу же будет отдан «Барсе» в аренду на 6 или 18 месяцев. Впоследствии эта информация была опровергнута.

При этом, как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, руководство Ла Лиги изучило экономический план «Барселоны» и планирует одобрить его на очередной встрече в понедельник.

Представители турнира связались с Хорхе Месси, отцом и агентом Лионеля Месси, и попросили время до 5 июня.

Так чем же закончится эта драма: отъезд в США, возвращение в «Барселону» или Месси отправится «поднимать футбольную целину» к Роналду? Оставляйте свои версии в комментариях.