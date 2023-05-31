🎥«ПСЖ» представил домашнюю форму сезона 2023/24👕
«ПСЖ» презентовал комплект домашней формы на будущий сезон 2023/24.
Форма выполнена в традиционных цветах для парижского клуба – в синем с элементами красного.
Как вам новый дизайн?
«ПСЖ» презентовал комплект домашней формы на будущий сезон 2023/24.
Форма выполнена в традиционных цветах для парижского клуба – в синем с элементами красного.
Как вам новый дизайн?
Но ёлки-палки: 2023 год на дворе, а одному из самых богатых клубов мира, клип режиссируют и монтируют какие-то додики из 1997 года, которые до сих пор думают что вот этот дерганный видеоряд, с постоянной сменой кадров и мельтешением.....это типа круто и динамично. А по факту хрен форму нормально рассмотришь)