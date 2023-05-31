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🎥«ПСЖ» представил домашнюю форму сезона 2023/24👕

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«ПСЖ» презентовал комплект домашней формы на будущий сезон 2023/24.

Форма выполнена в традиционных цветах для парижского клуба – в синем с элементами красного.

Как вам новый дизайн?

 

3 комментария

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Артем Гладских
Форма конечно топ , молодцы!
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Aktan
С формой у ПСЖ всегда было все в порядке
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Montenegro Serbian
Как по мне: дизайн удачный. Стильно.

Но ёлки-палки: 2023 год на дворе, а одному из самых богатых клубов мира, клип режиссируют и монтируют какие-то додики из 1997 года, которые до сих пор думают что вот этот дерганный видеоряд, с постоянной сменой кадров и мельтешением.....это типа круто и динамично. А по факту хрен форму нормально рассмотришь)
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