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🧨🧨🧨 «Я - лучший игрок. Я остаюсь». Мбаппе заявил, что проведет следующий сезон в «ПСЖ»

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

И что же это значит?

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем в «ПСЖ» после победы в номинации «Игрок сезона Лиги 1».

«Я спокоен и очень счастлив. Я тут. Выкладываюсь по максимуму.

Я - лучший игрок, судя по награде. Это самое главное. У меня есть контракт, и следующий год я проведу здесь, я очень счастлив», - заявил французский нападающий.

PSG's Kylian Mbappe Wins Ligue 1 Player of Year Award Among Other Honors | News, Scores, Highlights, Stats, and Rumors | Bleacher Report

Важное заявление на фоне колоссального количества слухов о возможном переходе в мадридский «Реал». Теперь будет трудно представить, как Мбаппе уходит в королевский клуб. По крайней мере в этом году.

Хорошая новость?

4 комментария

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Flavius
Макрон что ли награду вручал?
За какие заслуги этот бегунок стал лучшим игроком сезона?

У Месси в 35 лет тоже 32 очка по гол+пас.
Да и Ляказетт в середняке Лионе набрал столько же. Надеюсь он в последнем туре обойдёт бегунка по голам
+3
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Rule1
Во первых ВАРдрид тебе столько бабла не отвалит.

Во вторых у них уже есть топ (🤣✌🏼) игрок,который не играя,зарабатывает почти как ты Киллиан.

Так что оставайся в своих тепличных условиях и накалачивай стату !
+3
-3
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Nicat Ashumov
Ответ Денис Мартин
Надеюсь, это будет его последний сезон в Лиге 1, не должен игрок такого уровня в расцвете карьеры играть в таком чемпионате.
Он ещё долга будет играть в ПСЖ, зачем ему в Ла Лигу расистов ?
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