🧨🧨🧨 «Я - лучший игрок. Я остаюсь». Мбаппе заявил, что проведет следующий сезон в «ПСЖ»
И что же это значит?
Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем в «ПСЖ» после победы в номинации «Игрок сезона Лиги 1».
«Я спокоен и очень счастлив. Я тут. Выкладываюсь по максимуму.
Я - лучший игрок, судя по награде. Это самое главное. У меня есть контракт, и следующий год я проведу здесь, я очень счастлив», - заявил французский нападающий.
Важное заявление на фоне колоссального количества слухов о возможном переходе в мадридский «Реал». Теперь будет трудно представить, как Мбаппе уходит в королевский клуб. По крайней мере в этом году.
Хорошая новость?
За какие заслуги этот бегунок стал лучшим игроком сезона?
У Месси в 35 лет тоже 32 очка по гол+пас.
Да и Ляказетт в середняке Лионе набрал столько же. Надеюсь он в последнем туре обойдёт бегунка по голам
Во вторых у них уже есть топ (🤣✌🏼) игрок,который не играя,зарабатывает почти как ты Киллиан.
Так что оставайся в своих тепличных условиях и накалачивай стату !