И что же это значит?

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем в «ПСЖ» после победы в номинации «Игрок сезона Лиги 1».

«Я спокоен и очень счастлив. Я тут. Выкладываюсь по максимуму.

Я - лучший игрок, судя по награде. Это самое главное. У меня есть контракт, и следующий год я проведу здесь, я очень счастлив», - заявил французский нападающий.

Важное заявление на фоне колоссального количества слухов о возможном переходе в мадридский «Реал». Теперь будет трудно представить, как Мбаппе уходит в королевский клуб. По крайней мере в этом году.

Хорошая новость?