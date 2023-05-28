8 комментариев

Последние дни в Париже.

Ничья «ПСЖ» против «Страсбура» (1:1) позволила парижанам досрочно стать чемпионами Франции. Однако эта победа в Лиге 1 получилась очень будничной. Когда команда вернулась домой, то в местном аэропорту ее встречало всего трое болельщиков.

Однако фанатов больше зацепило то, что происходило на поле после ничьи. На видео попало, как игроки «ПСЖ», в том числе Килиан Мбаппе, аплодировали болельщикам за поддержку, однако Лионель Месси предпочел не присоединяться к ним. Сперва он почесал голову, а потом положил на нее руки.

Отношения с фанами окончательно испортились после того, как аргентинец самовольно покинул команду и отправился в Саудовскую Аравию. Игроку дали дисквалификацию, Месси записал видео с извинениями, после чего все санкции были сняты. Болельщики «ПСЖ» организовали акцию протеста против Лео, а также свистели в момент, когда перед последними играми объявляли его номер и фамилию.

В субботу после игры с «Клермоном» «ПСЖ» наконец получит заветный трофей Лиги 1, что сделает Месси обладателем 43-го кубка в карьере. Он поделит первое место со своим бывшим одноклубником Дани Алвесом, у которого сейчас идет совсем другая борьба.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, шанс, что Лионель останется в «ПСЖ» после 30 июня, практически равен нулю. Его постоянно отправляют обратно в «Барселону», но по-видимому каталонцы еще не решили, стоит ли им идти с игроком на такой финансовый риск.