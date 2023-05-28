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Похоже, что вчера Месси послал ясный сигнал о своем будущем в «ПСЖ». Отношения с болельщиками окончательно разрушены

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Последние дни в Париже.

Ничья «ПСЖ» против «Страсбура» (1:1) позволила парижанам досрочно стать чемпионами Франции. Однако эта победа в Лиге 1 получилась очень будничной. Когда команда вернулась домой, то в местном аэропорту ее встречало всего трое болельщиков.

Однако фанатов больше зацепило то, что происходило на поле после ничьи. На видео попало, как игроки «ПСЖ», в том числе Килиан Мбаппе, аплодировали болельщикам за поддержку, однако Лионель Месси предпочел не присоединяться к ним. Сперва он почесал голову, а потом положил на нее руки.

Отношения с фанами окончательно испортились после того, как аргентинец самовольно покинул команду и отправился в Саудовскую Аравию. Игроку дали дисквалификацию, Месси записал видео с извинениями, после чего все санкции были сняты. Болельщики «ПСЖ» организовали акцию протеста против Лео, а также свистели в момент, когда перед последними играми объявляли его номер и фамилию.

В субботу после игры с «Клермоном» «ПСЖ» наконец получит заветный трофей Лиги 1, что сделает Месси обладателем 43-го кубка в карьере. Он поделит первое место со своим бывшим одноклубником Дани Алвесом, у которого сейчас идет совсем другая борьба.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, шанс, что Лионель останется в «ПСЖ» после 30 июня, практически равен нулю. Его постоянно отправляют обратно в «Барселону», но по-видимому каталонцы еще не решили, стоит ли им идти с игроком на такой финансовый риск.

8 комментариев

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кто-то
Как они к нему, так и он к ним
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Tore2016
Есть у Месси характер! Но свою работу в ПСЖ он выполняет честно.
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Фруктовый роналду
Правильно сделал.Зачем аплодировать людям которые тебя не любят.Он свою работу сделал за деньги ну и досвидания.Это не его комманда видно и не его болельщики
+6
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Антон Калинкин
Какую акцию протеста могут устроить 3 болельщика? Кого они могут освистать)
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CopaAmerica
Чешет ухо и что?
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Джамал Арипов
Надо было как тренеру Нидерландов после 1.4 матча ЧМ показать стойку пусть знают кто здесь GOAT.
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Dmitry Shaolin
Вообще не пойму маразма аплодировать болельщикам.
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A K
Будет он ещё всяким фекалиям аплодировать. Пусть свистят своим кумирам в следующем сезоне, пролетая мимо кассы.
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