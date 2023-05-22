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📸 «Как я встретил вашу маму»: на разминке Мбаппе мячом разбил нос фанатке, а затем бросился ей помогать

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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В 37-м туре Лиги 1 «ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур», но ничьей парижанам хватило, чтобы оформить чемпионство.

В сети завирусился ролик с момента предматчевой разминки парижан. Килиан Мбаппе не рассчитал силу удара и случайно мячом разбил нос фанатке на трибуне. Капитан сборной Франции тут же бросился к девушке, чтобы проверить ее состояние.

Мбаппе передал болельщицу медикам и был рядом с ней, пока врачи оказывали девушке помощь.

Фанаты прокомментировали эпизод в соцсетях:

💭 «Как я встретил вашу маму. Это была бы очень красивая история любви!»

💭 «Мне так жалко это девушку, представляю, как ей больно, но, черт, это одновременно очень смешно».

💭 «Мбаппе такой трогательный. Очень мило, что он подошел проверить ее состояние».

💭 «Возможно, я покажусь бестактным, но разве люди не поднимают руки, чтобы защитить себя от удара? Неужели мы утратили эту способность?»

💭 «По этой истории нужно писать сценарий для какого-нибудь романтического фильма».

💭 «Мбаппе второй раз за шесть месяцев попадает мячом по фанатам. Ждем завтра в прессе новости о том, что Киллиан ненавидит болельщиков?»

Действительно, в декабре прошлого года Мбаппе попал мячом в лицо фанату сборной Франции, который поддерживал свою страну в матче против Марокко на чемпионате мира. Тогда Килиан также подошел к болельщику, чтобы извиниться.

Главное, чтобы это не вошло у Мбаппе в привычку.

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