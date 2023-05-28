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Лучший − Месси, худший − Мбаппе. Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Страсбура»

Лионель Месси Лионель Месси
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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
лига 1 Франция лига 1 Франция
Футбол Футбол

Потеряли очки, но стали чемпионами.

Этот матч для «ПСЖ» был важен тем, что при наборе любого количества очков команда в очередной раз становилась чемпионом Франции. Гальтье и Ко долго запрягали, пытаясь выиграть игру на классе, и свой первый и единственный гол забили на 59й минуте силами Месси и Мбаппе.

Килиан накрутил Дагба на левом фланге, увидел рывок Лионеля и отдал ему точно в ноги мимо двух защитников. Аргентинцу оставалось не промахнуться.

Парижанам же привет передал бывший игрок Кевин Гамейро, который выступал за команду в сезонах 2011/2012 и 2012/2013. Окончательный счет − 1:1, что позволило стать чемпионами страны.

Лучший игрок матча − Лионель Месси. Был очень активен на всем поле, забил гол, а также сделал три ключевые передачи.

Худший игрок матча − Килиан Мбаппе. Несмотря на отличный пас на гол, потратил впустую несколько отличных моментов.

Оценки от Sofascore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча против «Страсбура»? Пишите в комментариях.

11 комментариев

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Машина Мощная
Sofascore не смейте цитировать меня из моих комментариев. я раньше вас сказал что Мбаппе худший в этом матче.
+4
0
+4
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Azamat Abdukadyroff
Что для одного хорошо ,для другого смерть . Сегодня Лео побил рекорд Роналду по голам в топ5 чемпионатах, взял трофей когда у Роналду второй год без трофеев
+3
0
+3
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прощай Роналду
Но его всё равно освистают и поцелуют черепашку в попочку)
+3
0
+3
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Арыч Фаворитик
Свистите сильнее господа...
+1
0
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Мудрость сильнее молодости
+1
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кто-то
Кто тут проблема псж ?
+1
-1
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Игорь Климов
Лео Месси очередной раз всем доказал, что он гений футбола.
0
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Игорь Климов
Ответ Azamat Abdukadyroff
Что для одного хорошо ,для другого смерть . Сегодня Лео побил рекорд Роналду по голам в топ5 чемпионатах, взял трофей когда у Роналду второй год без трофеев
Это потому, что Португалец7 не нужен топ-командам из топ-5 Европы.
0
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Машина Мощная
Sofascore не смейте цитировать меня из моих комментариев. я раньше вас сказал что Мбаппе худший в этом матче.
Мбаппе худший в этом матче
0
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Christos NB
Ответ Игорь Климов
Лео Месси очередной раз всем доказал, что он гений футбола.
я не сомневаюсь впервые увидел как он играл в 2008 году я нас только полюбил ту Барселону что променял Милан на барсу тогда я был болельщиком Милана я оставался им но дело в том что я ждал игры только Барселоны каждое воскресенье.
0
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