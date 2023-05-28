11 комментариев

Потеряли очки, но стали чемпионами.

Этот матч для «ПСЖ» был важен тем, что при наборе любого количества очков команда в очередной раз становилась чемпионом Франции. Гальтье и Ко долго запрягали, пытаясь выиграть игру на классе, и свой первый и единственный гол забили на 59й минуте силами Месси и Мбаппе.

Килиан накрутил Дагба на левом фланге, увидел рывок Лионеля и отдал ему точно в ноги мимо двух защитников. Аргентинцу оставалось не промахнуться.

Парижанам же привет передал бывший игрок Кевин Гамейро, который выступал за команду в сезонах 2011/2012 и 2012/2013. Окончательный счет − 1:1, что позволило стать чемпионами страны.

Лучший игрок матча − Лионель Месси. Был очень активен на всем поле, забил гол, а также сделал три ключевые передачи.

Худший игрок матча − Килиан Мбаппе. Несмотря на отличный пас на гол, потратил впустую несколько отличных моментов.

Оценки от Sofascore

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