9 комментариев

Превзойти его португалец уже вряд ли сможет.

Пока Криштиану Роналду заканчивает сезон в аравийском «Аль-Насре», его заклятый друг и конкурент Лионель Месси в «ПСЖ» бьет его европейские рекорды.

По данным фанатского аккаунта с незатейливым названием Exclusive Messi, сегодняшний гол в ворота «Страсбура» стал для аргентинца 496-м в ворота команды-представителя топ-5 лиг Европы. Это уже на один больше, чем у португальца.

Для того, чтобы побить или хотя бы повторить это достижение, Роналду придется вернуться в одну из лучших лиг Европы. Кажется, что это вряд ли случится, так как Криштиану положительно оценивает свое нынешнее положение дел в Саудовской Аравии.