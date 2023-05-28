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Просто великий. Месси забил гол «Страсбуру» и побил очередной рекорд Роналду

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Лионель Месси Лионель Месси
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

Превзойти его португалец уже вряд ли сможет.

Пока Криштиану Роналду заканчивает сезон в аравийском «Аль-Насре», его заклятый друг и конкурент Лионель Месси в «ПСЖ» бьет его европейские рекорды.

По данным фанатского аккаунта с незатейливым названием Exclusive Messi, сегодняшний гол в ворота «Страсбура» стал для аргентинца 496-м в ворота команды-представителя топ-5 лиг Европы. Это уже на один больше, чем у португальца.

Для того, чтобы побить или хотя бы повторить это достижение, Роналду придется вернуться в одну из лучших лиг Европы. Кажется, что это вряд ли случится, так как Криштиану положительно оценивает свое нынешнее положение дел в Саудовской Аравии.

9 комментариев

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Темирлан Шаваев
А разница в 50 матчей.
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Арыч Фаворитик
Играет из глубины, не бьет пенальти в ПСЖ, и провел на 52 матча меньше а забил больше... да и отдал голевых больше. Что этот пешеход себе позволяет?
+5
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Azamat Abdukadyroff
Ответ Темирлан Шаваев
А разница в 50 матчей.
Это потому что Лео пешеходит ))
+2
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Rus Donskoy
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Сравнивать гения Месси с ботексным, ну это некрасиво
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Игорь Климов
🇦🇷 Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.
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LEO30_10
Ответ Темирлан Шаваев
А разница в 50 матчей.
100 меньше матчей от Роналду 🐐🇦🇷 для этого рекорд
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Iamliam
Ответ Azamat Abdukadyroff
Это потому что Лео пешеходит ))
Если он и пешеход, то тоже инопланетный, в этом сезоне не надрываясь вошел в тройку лучших гол+пас в топ-5 лиг. Гений)
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Sasha Bulycheva
Ответ Игорь Климов
🇦🇷 Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков.
Игорь, от Вас никто не ожидал такого комментария! Вы удивительно оригинальны
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