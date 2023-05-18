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Одно имя звучит чаще остальных: мнение фанатов «ПСЖ» о гипотетической смене тренера разделилось

Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
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Многие поклонники «ПСЖ» недовольны работой Гальтье на посту главного тренера парижан. Журналисты активно пишут о том, что Кристоф летом может лишиться работы. На роль сменщика Гальтье, согласно многим сообщениям, руководство клуба рассматривает Моуринью, Зидана, Мотту, Нагельсманна и даже Хаби Алонсо.

В соцсетях болельщики столичной команды предлагают свои варианты, но чаще всего звучит имя Особенного.

Вот что фанаты «ПСЖ» пишут о возможной смене тренера:

💭 «Сейчас в команде царит настоящий хаос, единственный тренер, который способен навести порядок, – это Моуринью. Он может сказать правду, пусть и неприятную, любому игроку, когда это необходимо».

💭 «Идеальные варианты – Клопп, Гвардиола или Симеоне. Но самый реалистичный вариант – это Моуринью, к тому же у него достаточно опыта, чтобы мы наконец взяли ЛЧ».

💭 «Пусть приедет Мотта, Хаби Алонсо, Нагельсманн или Луис Энрике. Они смогут поставить классный футбол, а не ту ерунду, которой сейчас занимается «Рома» Моуринью».

Нашлись и те болельщики, кто считает, что руководству нужно дать Гальтье чуть больше времени:

💭 «Да сперва нужно, чтобы у руководства включился мозг и они сменили стратегию! У нас каждый год происходит одно и то же: меняем тренера, а результат не меняется. Для меня лучшим тренером был Анчелотти. Но он сейчас в «Реале», с которым взял кучу трофеев, про Лигу чемпионов я вообще молчу».

💭 «Пора понять, что в «ПСЖ» тренеры ни на что не влияют, все решает Катар. Нет смысла ждать изменений, лучше оставить Гальтье. С таким руководством великие тренеры никогда не придут в «ПСЖ».

💭 «Нужно перестать менять тренеров каждый сезон. Дайте Гальтье отработать хотя бы два сезона! В первую очередь нужно избавиться от Кампуша, именно он развалил нашу команду».

А что о тренерской позиции в «ПСЖ» думаете вы? Парижанам нужно найти нового специалиста или руководству стоит оставить Гальтье?

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