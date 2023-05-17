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Лео Месси предлагает попробовать Золотой Мяч на вкус в своем новом ресторане

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Недавно открывшийся ресторан Лионеля Месси под названием Hincha предлагает посетителям попробовать уникальный десерт «Золотой мяч». В ресторане подают любимые блюда суперзвезды «Пари Сен-Жермен», искусно приготовленные шеф-поваром Нанду Джубани.

Лионель Месси открыл ресторан Hincha 16 марта 2023 года. Он расположен на первом этаже отеля MiM Andorra  в Андорре. Это первый роскошный бутик аргентинского футболиста и Majestic Hotel Group.

Hincha предлагает множество вкусных блюд, в которых сочетаются любимые блюда Лионеля Месси из Аргентины и инновации шеф-повара. В меню есть все от пиццы по цене 15-29 евро до японского вагю по 390 евро за килограмм.

Изюминкой меню является десерт «Золотой мяч», который гости ресторана могут попробовать за 24 евро. Десерт представляет собой точную копию награды Лионеля Месси.

6 комментариев

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Ramin Mamedov
а клубничка там сверху есть?)
+11
-3
+8
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bjpz8u53uu
Ответ Серж Папанов
Вкусно
И точка
+6
-3
+3
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Hella black
Золотой мяч 😋
Золотую бутсу 🤤
И как апогей всего - Кубок Мира,от обладателя самого престижного трофея в футболе 🤩🔥
+4
-3
+1
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Серж Папанов
Вкусно
+1
-1
0
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John Wind
Пицца от 15 евро (1 200 рублей)? Могу себе позволить)
0
0
0
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