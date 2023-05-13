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Месси все-таки опубликовал рекламный пост, из-за которого разругался с «ПСЖ»: ради этого он летал в Саудовскую Аравию🔥🔥🔥

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Рекламная интеграция целой страны.

Нападающий отправился в Саудовскую Аравию спустя несколько часов после поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре Лиги 1. Он имел право так поступить только в случае победы или ничьей, о чем его предупреждали главный тренер Кристоф Гальтье и советник по спортивным вопросам Луиш Кампуш.

Вскоре клуб принял решение отстранить 35-летнего футболиста на две недели. Руководство посчитало, что Месси допустил серьезную ошибку.

Аргентинец принес извинения за отъезд, и парижский клуб сообщил, что 8 мая форвард вернулся к тренировкам с командой, но отстранение от матчей отменять не стал.

А в понедельник Лео все-таки выложил у себя на странице пост, ради которого летал в Саудовскую Аравию, послом которой является в соответствии с контрактом.

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