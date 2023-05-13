В 35-м туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал в гостях «Аяччо».

Перед игрой парижане устроили любопытный перфоманс. Диктор получил протокол матча от человека-паука! Супергерой эффектно спустился на поле с крыши «Парк де Пренс».

Такой перфоманс – рекламная акция к выходу нового мультфильма про супергероя «Человек-паук: Паутина вселенных».

В соцсетях фанаты уже ждут, когда клуб объявит о супергеройском трансфере:

«Человек-паук в «ПСЖ»: поехали. Сообщает Фабрицио Романо».

На 77-й минуте матча зрители на «Парк де Пренс» увидели драку, все в лучших традициях супергеройского кино. За неспортивное поведение Хакими и Мангани получили по красной карточке.

Матч закончился победой «ПСЖ» со счетом 5:0.

Как вам перфоманс человека-паука на «Парк де Пренс»?