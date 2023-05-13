Человек-паук спустился с крыши «Парк де Пренс» и передал диктору протокол матча «ПСЖ» – «Аяччо»
В 35-м туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал в гостях «Аяччо».
Перед игрой парижане устроили любопытный перфоманс. Диктор получил протокол матча от человека-паука! Супергерой эффектно спустился на поле с крыши «Парк де Пренс».
Такой перфоманс – рекламная акция к выходу нового мультфильма про супергероя «Человек-паук: Паутина вселенных».
В соцсетях фанаты уже ждут, когда клуб объявит о супергеройском трансфере:
«Человек-паук в «ПСЖ»: поехали. Сообщает Фабрицио Романо».
На 77-й минуте матча зрители на «Парк де Пренс» увидели драку, все в лучших традициях супергеройского кино. За неспортивное поведение Хакими и Мангани получили по красной карточке.
Матч закончился победой «ПСЖ» со счетом 5:0.
Как вам перфоманс человека-паука на «Парк де Пренс»?
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