ПСЖ
Блог

📹Лео Месси вернулся в старт «ПСЖ» на матч с «Аяччо». На стадионе его встретили очень по-разному

Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
болельщики болельщики
лига 1 Франция лига 1 Франция
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Одни были рады, другие − нет.

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси вернулся в стартовый состав клуба уже на матч против «Аяччо». Около недели назад игрок несанкционированно покинул расположение клуба для того, чтобы отправиться в Саудовскую Аравию и выполнить перед страной рекламные обязательства. Катарские владельцы не оценили такое поведение и отстранили Лео на две недели.

Игроку пришлось записывать видео с извинениями, которые были приняты. 8 мая отстранение было отменено, а затем главный тренер Кристоф Гальтье подтвердил, что Месси сыграет в ближайшем туре Лиги 1.

На «Парк-де-Пренс» игрока приняли очень по-разному. Во время разминки дети, которые наблюдали за ней возле рекламных щитов, были очень рады видеть аргентинца, и тянули к нему руки. Лео подбежал к ним и дал пять, чем вызвал восторг.

А вот трибуны во время объявления состава шумели, свистели и издавали звук «бу», когда диктор дошел до 30-го номера.

Все это происходит на фоне слухов о том, что этот сезон последний для Лионеля в футболке «ПСЖ». Причем возвращение в «Барселону» называют также маловероятным.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джамал Арипов
Ответ Роман
Освистали гнома. Позор.
Позор тебе и тебе подобным
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джамал Арипов
Невижу здесь негодования от фанов ультра шумно хотя можно подумать они его приветствуют или рады выходу в старте
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джамал Арипов
В 35 лет от званка тоесть от свистка до свистка играет по бровкам не скачет на ЧМ ваобще по 120 130 минут играл завидовать надо.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий