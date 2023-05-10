Одни были рады, другие − нет.

Аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси вернулся в стартовый состав клуба уже на матч против «Аяччо». Около недели назад игрок несанкционированно покинул расположение клуба для того, чтобы отправиться в Саудовскую Аравию и выполнить перед страной рекламные обязательства. Катарские владельцы не оценили такое поведение и отстранили Лео на две недели.

Игроку пришлось записывать видео с извинениями, которые были приняты. 8 мая отстранение было отменено, а затем главный тренер Кристоф Гальтье подтвердил, что Месси сыграет в ближайшем туре Лиги 1.

На «Парк-де-Пренс» игрока приняли очень по-разному. Во время разминки дети, которые наблюдали за ней возле рекламных щитов, были очень рады видеть аргентинца, и тянули к нему руки. Лео подбежал к ним и дал пять, чем вызвал восторг.

А вот трибуны во время объявления состава шумели, свистели и издавали звук «бу», когда диктор дошел до 30-го номера.

Все это происходит на фоне слухов о том, что этот сезон последний для Лионеля в футболке «ПСЖ». Причем возвращение в «Барселону» называют также маловероятным.