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«Перестаньте использовать мое имя в своих байках»: Мбаппе раскритиковал газету L’Équipe

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Газета L’Équipe, ведущее спортивное издание Франции, опубликовала материал о молодежной сборной Франции.

В тексте утверждается, что на мартовских сборах игроки молодежки, исповедующие ислам, требовали права поститься и даже хотели устроить протест. Но, как утверждает L’Équipe, Мбаппе побеседовал с юными футболистами и отговорил их от каких-либо активных действий.

Кажется, журналисты опубликовали не совсем верную информацию. Мбаппе раскритиковал L’Équipe в соцсетях, написав:

«Перестаньте использовать мое имя в своих байках и проверяйте свои источники, пожалуйста. Хорошо вечера».

Капитанский ответ.

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