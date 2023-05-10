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Самый милый момент церемонии награждения Laureus 😍 Звезда тенниса Карлос Алькарас фанатеет от Месси

Лионель Месси Лионель Месси
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Не мог поверить, что Лео так рядом.

Встреча Карлоса Алькараса и Лионеля Месси на церемонии вручения наград Laureus World Sports Awards попала в объектив камер журналистов, и ее точно можно назвать одним из самых очаровательных моментов в мире спорта в этом году.

Вторая ракетка мира Алькарас, который недавно защитил свой титул на Madrid Open, разговаривал с журналистами на красной дорожке, когда заметил Месси, идущего к нему.

Улыбаясь от уха до уха, испанец сказал:

«Это безумие. Я никогда не встречал его раньше. Это безумие видеть его здесь, в нескольких метрах от меня. Это безумие для меня, честно».

В ответ репортер предложил теннисисту пожать руку Лео, на что тот сказал: «Я мечтаю. Я мечтаю это сделать».

Через несколько мгновений победитель чемпионата мира сам подошел к Алькарасу, и тот, заметно нервничая, представился Месси и его жене Антонелле Рокуццо.

В тот вечер Лионель обошел Килиана Мбаппе и Макс Ферстаппена, получив награду лучшего спортсмена года. Также ему вручили премию как члену лучшей команды за его победу на чемпионате мира в составе аргентинской сборной.

5 комментариев

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Sarumian
Когда ты 2 ракета мира, недавно выиграл титул и даешь интервью, но тут увидел Месси идущего к тебе навстречу... =))
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Отец Абду
Ну он мадридиста, но он более адекватный мадридист в отличие от местных ботов:)
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Игорь Климов
На этой церемонии присутствовали великие спортсмены XXI века!
+1
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Джамал Арипов
Даже тенисисты знают кто лутший . Про бойцов проф бокса как Тайсон я уже и не говарю.
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Barsenoga
даже на светской вечеринке многие не могут содержаться при виде Месси, и начинают поддаваться восхищению и эмоциям
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