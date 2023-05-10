Не мог поверить, что Лео так рядом.

Встреча Карлоса Алькараса и Лионеля Месси на церемонии вручения наград Laureus World Sports Awards попала в объектив камер журналистов, и ее точно можно назвать одним из самых очаровательных моментов в мире спорта в этом году.

Вторая ракетка мира Алькарас, который недавно защитил свой титул на Madrid Open, разговаривал с журналистами на красной дорожке, когда заметил Месси, идущего к нему.

Улыбаясь от уха до уха, испанец сказал:

«Это безумие. Я никогда не встречал его раньше. Это безумие видеть его здесь, в нескольких метрах от меня. Это безумие для меня, честно».

В ответ репортер предложил теннисисту пожать руку Лео, на что тот сказал: «Я мечтаю. Я мечтаю это сделать».

Через несколько мгновений победитель чемпионата мира сам подошел к Алькарасу, и тот, заметно нервничая, представился Месси и его жене Антонелле Рокуццо.

В тот вечер Лионель обошел Килиана Мбаппе и Макс Ферстаппена, получив награду лучшего спортсмена года. Также ему вручили премию как члену лучшей команды за его победу на чемпионате мира в составе аргентинской сборной.