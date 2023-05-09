Хотели бы увидеть Особенного в Париже?

Жозе Моуринью иронично ответил на вопрос о возможных переговорах с «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что парижский клуб и его спортивный директор Луиш Кампуш очень хотят переманить легендарного тренера, чей контракт с «Ромой» истекает в 2024 году. Сомнительно, что Кристоф Гальтье сохранит свой пост, несмотря на то, что он перешел на «Парк де Пренс» только прошлым летом.

Некоторые издания, в том числе RMC Sport, утверждают, что «ПСЖ» уже ведет переговоры с агентом португальского специалиста Жорже Мендешем. Накануне полуфинального матча Лиги Европы Sky Sports поговорил с Моуринью, где его также спросили о слухах, касающихся Парижа.

Жозе ответил в своем стиле:

«Интерес со стороны «ПСЖ»? Если они меня ищут, то пока не нашли, потому что не разговаривали со мной [смеется]!»

«ПСЖ» сомневается, стоит ли сохранять Гальтье после того, как команда выбыла из борьбы за некоторые трофеи.

Парижане вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов после поражения от мюнхенской «Баварии» с общим счетом 0:3. Также они не завоевали Кубок Франции, проиграв «Марселю» 1:2 в 1/8 финала.