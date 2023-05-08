ПСЖ
Блог

Жена Лионеля Месси отреагировала на объявление Энцо Фернандеса о том, что он станет отцом во второй раз

лига 1 Франция лига 1 Франция
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Энцо Фернандес Энцо Фернандес
Антонелла Рокуццо
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Жена Лионеля Месси Антонелла Роккуццо поздравила Энцо Фернандеса и Валентину Сервантес – пара объявила о грядущем пополнении в семействе.

Звезда «Челси» Энцо Фернандес и его девушка Валентина воспитывают дочь Оливию, которая родилась в мае 2020 года. А теперь пара объявила, что у их дочери скоро появится братик или сестренка.

«Мы думали, что не сможем получить больше любви, чем то, что Оливия дает нам каждый день, но теперь эта любовь приумножится! Мы ждем тебя, малыш», - написали Энцо и Валентина в социальных сетях.

Одной из первых с радостным событием пару поздравила Антонелла Рокуццо, оставив комментарий под постом.

«Поздравляю».

Мы присоединяемся к Антонелле с поздравлениями.

 

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rafa Mekhraliev
Это новость?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nait27
Ответ Rafa Mekhraliev
Это новость?
"Других новостей у нас для Вас нет.."
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LEO30_10
Поздравляем лучшего молодого игрока ЧМ-22!!
Энцо Фернандеса 🇦🇷👏👏
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZenitTop
Не ну чё,новость та прикольная, но не в тему футбола совсем,а так поздравляю
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LEO30_10
Ответ nait27
"Других новостей у нас для Вас нет.."
✅️🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий