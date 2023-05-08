Жена Лионеля Месси Антонелла Роккуццо поздравила Энцо Фернандеса и Валентину Сервантес – пара объявила о грядущем пополнении в семействе.

Звезда «Челси» Энцо Фернандес и его девушка Валентина воспитывают дочь Оливию, которая родилась в мае 2020 года. А теперь пара объявила, что у их дочери скоро появится братик или сестренка.

«Мы думали, что не сможем получить больше любви, чем то, что Оливия дает нам каждый день, но теперь эта любовь приумножится! Мы ждем тебя, малыш», - написали Энцо и Валентина в социальных сетях.

Одной из первых с радостным событием пару поздравила Антонелла Рокуццо, оставив комментарий под постом.

«Поздравляю❤️❤️❤️».

Мы присоединяемся к Антонелле с поздравлениями.