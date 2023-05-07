12 комментариев

Кажется, в Париже он останется ненадолго...

Неймар заинтересован в том, чтобы вернуться в Испанию и играть только за один клуб — «Барселону». Но у «сине-гранатовых» нет никаких намерений повторно подписывать бразильского форварда, сообщает Жюльен Лоренс из ESPN.

Утверждается, что Неймар в процессе оценки своих возможностей, поскольку он понимает, что в скором времени ему нужно покинуть «ПСЖ», учитывая враждебность фанатов, которые недавно бастовали у его дома, и нежелание руководства его сохранить.

31-летнему игроку интересен переход в Премьер-лигу, но пока он не получал конкретных предложений ни от одного клуба. Ранее появлялась информация, что за ним следят «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», но маловероятно, что они будут готовы предоставить ему зарплату не меньше, чем в столице Франции, где нападающий получает 40 миллионов евро. По словам источников, Неймар также рассматривает возможность возвращения в Бразилию.

Однако его мечта — именно «Барса». Хотя «блауграна» наверняка не захочет даже пытаться его подписать, учитывая острую необходимость сократить фонд заработной платы, чтобы зарегистрировать игроков и подписать Лионеля Месси. В таких условиях трансфер Неймара выглядит абсолютно нереалистичным.