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Неймар не против продолжить карьеру в Англии, но его предел мечтаний — один испанский клуб. Однако там даже не думают о трансфере бразильца

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Кажется, в Париже он останется ненадолго...

Неймар заинтересован в том, чтобы вернуться в Испанию и играть только за один клуб — «Барселону». Но у «сине-гранатовых» нет никаких намерений повторно подписывать бразильского форварда, сообщает Жюльен Лоренс из ESPN.

Утверждается, что Неймар в процессе оценки своих возможностей, поскольку он понимает, что в скором времени ему нужно покинуть «ПСЖ», учитывая враждебность фанатов, которые недавно бастовали у его дома, и нежелание руководства его сохранить.

31-летнему игроку интересен переход в Премьер-лигу, но пока он не получал конкретных предложений ни от одного клуба. Ранее появлялась информация, что за ним следят «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», но маловероятно, что они будут готовы предоставить ему зарплату не меньше, чем в столице Франции, где нападающий получает 40 миллионов евро. По словам источников, Неймар также рассматривает возможность возвращения в Бразилию.

Однако его мечта — именно «Барса». Хотя «блауграна» наверняка не захочет даже пытаться его подписать, учитывая острую необходимость сократить фонд заработной платы, чтобы зарегистрировать игроков и подписать Лионеля Месси. В таких условиях трансфер Неймара выглядит абсолютно нереалистичным.

12 комментариев

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Темирлан Шаваев
Ответ Никита Мальковский
он и не нужен Барсе, но если Месси откажет Барсе, что мало вероятно, то шансы есть
Ты ошибаешься, он очень нужен Барселоне, у нас левый фланг атаки никакущий, а он с лёгкостью это может исправить.
+12
-1
+11
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кто-то
Ответ Никита Мальковский
он и не нужен Барсе, но если Месси откажет Барсе, что мало вероятно, то шансы есть
Даже если Месси откажет, у Нея всё равно шансов нет. Зачем рассматривать трансфер игрока, который в любой момент может травмироваться на полгода и подвести команду своими походами в клубы
+8
0
+8
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кто-то
Вот мне становится интересно, ПСЖ опять будет говорить, что они фавориты на ЛЧ, даже если в напарниках у Мбаппе будут Ренату Саншеш, Солер и Экитик?
+5
0
+5
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Никита Мальковский
он и не нужен Барсе, но если Месси откажет Барсе, что мало вероятно, то шансы есть
0
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Nani32
Барселона теряет Неймара, получив при этом 220 миллионов: сопли, слезы, истерики
Барселона имеет возможность вернуть Неймара почти бесплатно: нет, спасибо, нам не надо.
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Serdida Orayew
Ответ Темирлан Шаваев
Ты ошибаешься, он очень нужен Барселоне, у нас левый фланг атаки никакущий, а он с лёгкостью это может исправить.
Если подпишут и Неймара, то можно спокойно продать и Рафу и Феррана. Неймар Фати т Ямаль спокойно закроют левый фланг
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alberto-m
Ответ Темирлан Шаваев
Ты ошибаешься, он очень нужен Барселоне, у нас левый фланг атаки никакущий, а он с лёгкостью это может исправить.
Смотри в плане техническом и в плане тактическом да он прекрасно подошёл бы в Барселоне но есть проблема Это его поведение и его здоровье он слишком слишком часто получает травмы А у нас уже есть его товарищ которого зовут дембеле который за 5-6 лет практически не вылазил из лазарета. Если всё-таки как-то Барселоне получится подписать ещё и Неймара тогда точно Надо отпускать дембеле потому что она в правом фланге Можно оставлять рафинью
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Kirill IA
Ответ Темирлан Шаваев
Ты ошибаешься, он очень нужен Барселоне, у нас левый фланг атаки никакущий, а он с лёгкостью это может исправить.
согласен, видно мало кто понимает насколько преобразится качество атаки, если б там был игрок такого уровня
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predMBAPPE
Ответ Темирлан Шаваев
Ты ошибаешься, он очень нужен Барселоне, у нас левый фланг атаки никакущий, а он с лёгкостью это может исправить.
Ещё и в трио с Месси Левандовски)
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Selim
Ответ Никита Мальковский
он и не нужен Барсе, но если Месси откажет Барсе, что мало вероятно, то шансы есть
Месси тоже не нужен,он старый,с огромной зарплатой,там уже и так ест Дембеле и Рафинья,и не будет давать время молодым,тем более он уже не тот, испортить ожидание клоуном то есть фанатам барсы
+1
-1
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кто-то
Ответ Selim
Месси тоже не нужен,он старый,с огромной зарплатой,там уже и так ест Дембеле и Рафинья,и не будет давать время молодым,тем более он уже не тот, испортить ожидание клоуном то есть фанатам барсы
Ты матчи Барсы хоть смотришь? 🤡
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Selim
Ответ кто-то
Вот мне становится интересно, ПСЖ опять будет говорить, что они фавориты на ЛЧ, даже если в напарниках у Мбаппе будут Ренату Саншеш, Солер и Экитик?
Ну они конечно же купят замену Месси и Неймар.
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