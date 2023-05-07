ПСЖ
Блог

🧨🧨🧨 Во Франции пишут, что переход Месси в «Аль-Хилаль» – решенный вопрос. Лео согласился на 400 млн евро в год!

Лионель Месси Лионель Месси
Клубы Клубы
Аль-Хилаль Аль-Хилаль
лига 1 Франция лига 1 Франция
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Инсайдеры не подтверждают.

По информации AFP, Лионель Месси согласился присоединиться к «Аль-Хилалю» будущим летом. Сделка предусматривает вознаграждение в виде 400 миллионов евро в год, которое аргентинец будет получать в ближайшие два года.

В это сложно поверить, поэтому журналисты попросили прокомментировать информацию непосредственно парижский клуб, который лишь уточнил, что контракт Лионеля действует до 30 июня.

Lionel Messi Agrees to Join Al-Hilal with a Value of IDR 9.7 Trillion

Журналист Жерар Ромеро заявил, что Месси еще не определился со своим будущим. Инсайдер Фабрицио Романо также не подтвердил информацию.

Еще один авторитетный журналист Альфредо Мартинес также подтвердил, что Месси не решил, где проведет следующий сезон.

Напомним, что у 35-летнего игрока есть предложение как от «Барселоны», так и от «Аль-Хилаля», но финансовое преимущество на стороне саудовского клуба.

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Кот feat. Хося
Ответ LEO30_10
Но сиравно Лео будет переходит после победы на Лиги-1🏆 и это трофей будет у него Рекордное Трофей за Карьеру✅️ Сейчас Месси на Втором Место, в Топ игроков наибольшее выигравший Трофей за Карьеру📊 1. Дани Алвес - 43 Трофей🏆.. 2. Лео Месси - 42 Трофей 🏆..✅️ И эту Рекорда тоже он побет🌍🐐 (скоро...
пока читал чуть не умер
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ssport24
Вообще бы не хотелось этого..(
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZenitTop
Во Франции Месси не любят, особенно за финал ЧМ,ему давно пора переезжать в другой клуб,а для популярности самое то переехать к Роналду
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
убунту
Ответ ssport24
Вообще бы не хотелось этого..(
Ну, если с Барсой не получится, то вариантов в Европе нету. Интер Майами маловероятно, учитывая ЗП и связь Майами с ПСЖ...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pit4er
И это в 35 лет!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LEO30_10
Но сиравно Лео будет переходит после победы на Лиги-1🏆 и это трофей будет у него Рекордное Трофей за Карьеру✅️
Сейчас Месси на Втором Место, в Топ игроков наибольшее выигравший Трофей за Карьеру📊

1. Дани Алвес - 43 Трофей🏆..
2. Лео Месси - 42 Трофей 🏆..✅️

И эту Рекорда тоже он побет🌍🐐 (скоро...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
❗"Хорхе Месси официально опроверг все слухи, касающие Месси и подтвердил, что Лео выберет свой новый клуб только после окончания сезона". (с)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LEO30_10
Ответ Добрый Кот feat. Хося
пока читал чуть не умер
Бро я смотрел твою Профиль, и чуть не умер!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LEO30_10
Ответ Добрый Кот feat. Хося
пока читал чуть не умер
Я смотрел твою профиль, и чуть не умер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
Роналду забился в истерике
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Van Damme
400… 500… плюс минус сто лямов за… от эт новости
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Проблема в том что вариантов нет. Лео не очень то и хочет в пески за баблом, но видимо придется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Во Франции что только не пишут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
markoolio
Это сколько танкеров, если изменять текущей стоимостью нефти на рынке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sarkis
Хватит постить желтуху !!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heisenberg
Так 400 или 500?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Федотов
Ответ LEO30_10
Но сиравно Лео будет переходит после победы на Лиги-1🏆 и это трофей будет у него Рекордное Трофей за Карьеру✅️ Сейчас Месси на Втором Место, в Топ игроков наибольшее выигравший Трофей за Карьеру📊 1. Дани Алвес - 43 Трофей🏆.. 2. Лео Месси - 42 Трофей 🏆..✅️ И эту Рекорда тоже он побет🌍🐐 (скоро...
сколько раз кончил пока писал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий