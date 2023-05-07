18 комментариев

Инсайдеры не подтверждают.

По информации AFP, Лионель Месси согласился присоединиться к «Аль-Хилалю» будущим летом. Сделка предусматривает вознаграждение в виде 400 миллионов евро в год, которое аргентинец будет получать в ближайшие два года.

В это сложно поверить, поэтому журналисты попросили прокомментировать информацию непосредственно парижский клуб, который лишь уточнил, что контракт Лионеля действует до 30 июня.

Журналист Жерар Ромеро заявил, что Месси еще не определился со своим будущим. Инсайдер Фабрицио Романо также не подтвердил информацию.

Еще один авторитетный журналист Альфредо Мартинес также подтвердил, что Месси не решил, где проведет следующий сезон.

Напомним, что у 35-летнего игрока есть предложение как от «Барселоны», так и от «Аль-Хилаля», но финансовое преимущество на стороне саудовского клуба.