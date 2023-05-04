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Когда «ПСЖ» может стать чемпионом Франции? В Лиге 1 командам осталось провести четыре тура

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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В этом сезоне «ПСЖ» претендует лишь на титул чемпиона Франции.

Команда Гальтье решительно настроена на победу в Лиге 1. По информации Фабрицио Романо, лишь после завоевания титула Месси определится с тем, где продолжит карьеру.

Так когда парижане могут стать чемпионами страны?

Во французском первенстве командам осталось провести еще четыре матча. У «ПСЖ» впереди игры против «Аяччо», «Осера», «Страсбура» и «Клермона». 21 мая, в матче против «Осера», парижане могут завоевать титул.

Если подопечные Гальтье победят в двух ближайших встречах, они станут чемпионами, даже если «Ланс», их ближайший преследователь, также одержит победу в двух следующих играх.

«ПСЖ» серьезно опережает соперника по разнице голов. У парижан +44, а у «Ланса» +31.

Дело за малым, футболистам столичной команды нужно обыграть «Аяччо» и «Осер».

1 комментарий

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прощай Роналду
ПСЖ станет чемпионом тогда, когда другие математически потеряют шанс их догнать)
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