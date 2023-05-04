93 комментария

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Месси заработает 600 млн долларов в «Аль-Хилале». В «Барсу» уже точно не вернется

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Развод ПСЖ и Месси кажется окончательным. Поездка в Саудовскую Аравию закончилась наказанием Месси от парижского клуба. Марко Кирдемир — агент ФИФА, у него хорошие отношения с Аль-Хелаифи и королем Саудовской Аравии, и он утверждает, что знает будущее аргентинца.

Кирдемир признал в Goles, что вариант с «Барселоной» исключен: «Он не поедет в «Барселону». Он хочет вернуться, когда завершит карьеру».

Непомерное предложение Лео Месси от «Аль-Хилала»

Учитывая, что «Барселона» и продление контракта с «ПСЖ» исключены, Месси, похоже, поедет в Саудовскую Аравию: «У него есть предложение в размере 600 миллионов долларов от «Аль-Хилала», королевской команды», — говорит Кирдемир.

«Месси поехал в страну, чтобы познакомиться с ней, увидеть место, где он мог бы жить; если его семья даст согласие, он будет играть в Саудовской Аравии».

Несколько месяцев назад Марко отправился в Мадрид на очень важную встречу с Месси в качестве центральной темы: «Мы встретились в отеле с делегатами Федерации Саудовской Аравии и поговорили о нем».

Для Кирдемира присутствие Месси в Саудовской Аравии стало причиной конфронтации с его нынешним клубом: «Если бы он поехал в страну, у которой не было проблем с Катаром, не было бы столько спекуляций. Это разозлило «ПСЖ», — сказал Кирдемир.

Аль-Хелаифи не единственный, кто злится на Месси. В среду днем ​​сотни болельщиков парижского клуба выразили свое недовольство действиями аргентинца.

Саудовская страна намерена создать лучшую лигу в мире с четкой целью: провести чемпионат мира 2030 года. Кирдемир признал в Goles, что деньги не будут проблемой: «Они собираются потратить как можно больше денег».

Лео Месси — не единственный игрок, на которого повлияли саудовские деньги. Кирдемир подтвердил, что Серхио Рамос также получит предложение. Между тем, он утверждает, что Лука Модрич получил предложение, но отклонил его.

93 комментария

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кто-то
Ответ Джонни-массажист
Скопировал свою же запись.Так как я не изменил своего мнения ... - 29 апреля, 11:02 | К записи в блоге FC BARCELONA-1 Я ,как фанат Месси, искренне считаю,что ему ,как лучшему игроку мира не нужно ничего уже доказывать...Я ,конечно, приму любой его выбор. Но,как по мне,ему надо принимать предложение от саудитов на 400 млн....Все титулы при нем, теперь можно и о деньгах позаботиться. Отыграет там года три и спокойно поедет потом на 150 млн доигрывать к Бэкхэму..Ну и потом ,при желании ,уже и в Барселону для окончания красивой истории .Я не эксперт,это просто мои мысли..Если кто не согласен - напишите мне ,пожалуйста.
А я, как фанат Месси, считаю, что в СА он всегда заработать успеет, хоть в сорок, поэтому, если есть возможность остаться в Европе, то лучше год- два поиграть на высоком уровне
+45
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+41
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FanRocstar
Завтра новость о том что Месси в Интер-Майами, послезавтра что останется в ПСЖ, через день сто процентов в Барсе и потом опять в Аль-Хиляль
+38
0
+38
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Alexander Sragovich
Ответ Джонни-массажист
Скопировал свою же запись.Так как я не изменил своего мнения ... - 29 апреля, 11:02 | К записи в блоге FC BARCELONA-1 Я ,как фанат Месси, искренне считаю,что ему ,как лучшему игроку мира не нужно ничего уже доказывать...Я ,конечно, приму любой его выбор. Но,как по мне,ему надо принимать предложение от саудитов на 400 млн....Все титулы при нем, теперь можно и о деньгах позаботиться. Отыграет там года три и спокойно поедет потом на 150 млн доигрывать к Бэкхэму..Ну и потом ,при желании ,уже и в Барселону для окончания красивой истории .Я не эксперт,это просто мои мысли..Если кто не согласен - напишите мне ,пожалуйста.
"Теперь можно и о деньгах позаботиться "... ты серьезно??? Он до сих пор на фольксваген не скопил? Да он может купить весь Фольксваген с его заводами.
+11
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+8
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Greatest Of All Time
Не надо ему в СА. Повторяю, лига СА был дном и будет дном. Не важно будет играть Месси в СА или нет, это лига просто мертвая лига.
Деньги у него есть, причём очень много, мы его фанаты хотим видеть его игру в Европе. Если он поедет играть в СА очень разочарует многих своих фанатов. Но это не будет значит что мы перестали его считать лучшим в истории, будем считать что он сделал не правильный выбор.
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Flavius
Нам с диванов виднее что Месси следует делать - добить рекорды в ЛЧ, возвращаться в Барсу, или зарабатывать нефтяные деньги.
Сам он запутался и без нас никак не разберётся )))
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Джамал Арипов
Снова одно итоже завтра напишете что в Барсу после завтра в Америку
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Lionel Andres Messi 10
Ответ кто-то
Хочется верить, что это обычный вброс. Не поверю, что в Барсу Лео просто по фану ездил, и Бускетс просто так намеки кидал в адрес аргентинца, по типу «он вернётся»
Бускетс скоро сам объявит об уходе из клуба. А в Барселону Месси ездит отдыхать, встретиться с друзьями – он там 20 лет прожил, так что ничего удивительного здесь нет.
+7
-1
+6
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кто-то
Хочется верить, что это обычный вброс. Не поверю, что в Барсу Лео просто по фану ездил, и Бускетс просто так намеки кидал в адрес аргентинца, по типу «он вернётся»
+7
-4
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Ram G
Лучшая лига мира из пенсионеров ))) Тогда Месси ещё рано туда, ближе к сорока годам можно, но сейчас только Барселона.
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Иван Куянец
Рано ему ехать в СА
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прощай Роналду
Ответ Пацанчик реальный
Он уже ушел с позором из ПСЖ,пешеход понимает,что если перейдет в сильный конкурентный чемпионат,то это закончится для него диким крахом, плюс он всегда был алчным,а тут как раз подходящий вариант!
Не позорному хейтеру судить величайшего
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Джамал Арипов
Ответ Пацанчик реальный
Алчный пешеход всегда высасывал все что можно,истерил и ставил ультиматумы,чтобы получать гигантские зарплаты - не удивительно,что когда Роналду ушел в СА играть за бешеные деньги,пешеход захотел сразу туда же!
Ну вот снова истерика у фанов Рона , да да если он перейдёт он будет зарабатывать больше и так вам не угодить и сяк.
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Domian
Ответ Flavius
Где Месси будет играть осенью - абсолютно не важно. ЗМ теперь вручают не за календарный год, а за сезон. ПСЖ разбил идеальные шансы Месси на ЗМ, полностью слив вторую половину сезона.
Месси Чемпион Мира, через три игры у него рекорд 43 трофей в карьере, он по инсайду RMC главный фаворит на MVP Лиги 1.
ЗМ у него отобрать практически невозможно, на тоненького если Холанд возьмет ЛЧ и АПЛ, а если Холанд вылетит от Реала, то с 8 ЗМ Месси можно будет поздравить уже в мае.
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Shumer
Ответ шампион
Комментарий удален модератором
Саудовская лига уже лучшая , роналду возят кому не лень там, да и дорогу этот голубь уже проложил .
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Антоша Спирин
Тут вопрос о том, собирается ли Лео продолжать реальную карьеру. Если нет - тогда СА отличный вариант. По мне, так он сам еще не решил и находится в подвешенном состоянии. Вариант с Парижем надо закрывать. А вот по Барсе - все неясно. Непонятна его роль на поле. И его это тревожит. Думаю, при ясной ситуации он хотел бы пару лет еще поиграть. А так как ситуация крайне запутана, то вариант с СА вполне возможен.
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Flavius
Ответ Отец Абду
Месси прекрасно знает, что в этом году у него хорошие шансы на ЗМ... Думаю, он останется в Европе на год как минимум:) P.S. было бы здорово, если Месси возьмёт ЗМ в качестве игрока Барсы:)
Где Месси будет играть осенью - абсолютно не важно. ЗМ теперь вручают не за календарный год, а за сезон.

ПСЖ разбил идеальные шансы Месси на ЗМ, полностью слив вторую половину сезона.
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СД18
Если Месси планирует показать результат на следующем ЧМ и у него еще есть силы играть на высоком уровне, тогда нужно идти в Барселону, но на минимальную ЗП, по другому его не смогут подписать.
Там его будут носить на руках и создавать комфортные условия, как в сборной.
Если он уже устал играть на высоком уровне, нет мотивации, сил, тогда ехать в СА и доигрывать за деньги.
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Domian
Месси с СА познакомился еще год назад)
Сейчас бы писать чушь, что официалтный посол по туризму ездил в СА присаматривать жилье)
Что за бред?
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Greatest Of All Time
Ответ шампион
Комментарий удален модератором
Я как фанат Месси скажу тебе 1000 раз. Лига СА был дно лигой и останется дно лигой. Не важно будет играть там Месси или нет.
А вам выгодно придумать такие слова, потому что в случае не перехода Месси в СА, вы хотите сказать а вооооттт помните они говорили лига СА лучший. Не дождётесь, СА это дно лига и даже лет через 100.
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прощай Роналду
Оказывается мы досматриваем последние матчи короля🤦🏻‍♂️👑🇦🇷 но я его не виню, возможно он чувствует тяжесть играть на высоком уровне и не хочет уходить с позором а тут ещё баблище такое, если так то удачи 👏🏻✊🏻🤝🏻 Бускетса и Альбу с Рамосом с собой захватит) ну и Роберто не затеряется) Фати ещё тоже потянет)
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Domian
Ответ Vinnipukh Vinni
МанСити пройдёт Мадрид, там почти нет вариантов.
Слышал я подобное 18 декабря, когда против Франции не давали шансов Аргентине.
Признаюсь и сам не верил.
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Артур Ганненко
Есть ещё один момент, который упускается из виду. Это Золотой мяч, который будет вручаться осенью. Если Месси уедет из Европы, то его шансы на зм уменьшатся. На это можно возразить, что его вручают за сезон 22/23, но отъезд будет показателем того, что Месси сдал.
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Mamontilo
Ответ Пацанчик реальный
Месси уже никогда не будет играть в топ-клубе,он понимает что не способен играть на топ-уровне больше,он уже бежит из ПСЖ с позором и понимает,что не может рисковать своей «карьерой»,ведь запоминают всегда последнее и если сейчас он перейдет в Барселону и провалится там,к это неприметно произойдет в случае его перехода,то это будут обсуждать все!Плюс Месси всегда был алчным,он высасывал максимум из Барселоны,ушел в ПСЖ а не в АПЛ,ведь там платили больше,а тут «идеальный» вариант в Саудовской Аравии,где и заработает кучу денег и не опозорится!
Вы три раза здесь про алчность во всех каментах отметились, больше нечего отметить?
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VictorAhz
Такой материал уничтожает всю суть футбола, идет нагнетание ненужного ажиотажа в предверии летнего ТО. Богатые муслимы, вкладывают деньги в футбол, не от большой любви к нему, а просто на этой волне создают себе имидж, хотят быть вхожими в мир западной аристократии. Ощущение грядущего мракобесия , убивающего футбол.
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Domian
Ответ Vinnipukh Vinni
К сожалению, пока Месси официально не объявит, где он будет играть, все эти вбросы будут продолжаться и продолжаться.
Так это понятно)
Как минимум до июня все это читать.
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