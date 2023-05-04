Развод ПСЖ и Месси кажется окончательным. Поездка в Саудовскую Аравию закончилась наказанием Месси от парижского клуба. Марко Кирдемир — агент ФИФА, у него хорошие отношения с Аль-Хелаифи и королем Саудовской Аравии, и он утверждает, что знает будущее аргентинца.

Кирдемир признал в Goles, что вариант с «Барселоной» исключен: «Он не поедет в «Барселону». Он хочет вернуться, когда завершит карьеру».

Непомерное предложение Лео Месси от «Аль-Хилала»

Учитывая, что «Барселона» и продление контракта с «ПСЖ» исключены, Месси, похоже, поедет в Саудовскую Аравию: «У него есть предложение в размере 600 миллионов долларов от «Аль-Хилала», королевской команды», — говорит Кирдемир.

«Месси поехал в страну, чтобы познакомиться с ней, увидеть место, где он мог бы жить; если его семья даст согласие, он будет играть в Саудовской Аравии».

Несколько месяцев назад Марко отправился в Мадрид на очень важную встречу с Месси в качестве центральной темы: «Мы встретились в отеле с делегатами Федерации Саудовской Аравии и поговорили о нем».

Для Кирдемира присутствие Месси в Саудовской Аравии стало причиной конфронтации с его нынешним клубом: «Если бы он поехал в страну, у которой не было проблем с Катаром, не было бы столько спекуляций. Это разозлило «ПСЖ», — сказал Кирдемир.

Аль-Хелаифи не единственный, кто злится на Месси. В среду днем ​​сотни болельщиков парижского клуба выразили свое недовольство действиями аргентинца.

Саудовская страна намерена создать лучшую лигу в мире с четкой целью: провести чемпионат мира 2030 года. Кирдемир признал в Goles, что деньги не будут проблемой: «Они собираются потратить как можно больше денег».

Лео Месси — не единственный игрок, на которого повлияли саудовские деньги. Кирдемир подтвердил, что Серхио Рамос также получит предложение. Между тем, он утверждает, что Лука Модрич получил предложение, но отклонил его.