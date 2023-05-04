93 комментария

Месси заработает 600 млн долларов в «Аль-Хилале». В «Барсу» уже точно не вернется
Развод ПСЖ и Месси кажется окончательным. Поездка в Саудовскую Аравию закончилась наказанием Месси от парижского клуба. Марко Кирдемир — агент ФИФА, у него хорошие отношения с Аль-Хелаифи и королем Саудовской Аравии, и он утверждает, что знает будущее аргентинца.
Кирдемир признал в Goles, что вариант с «Барселоной» исключен: «Он не поедет в «Барселону». Он хочет вернуться, когда завершит карьеру».
Непомерное предложение Лео Месси от «Аль-Хилала»
Учитывая, что «Барселона» и продление контракта с «ПСЖ» исключены, Месси, похоже, поедет в Саудовскую Аравию: «У него есть предложение в размере 600 миллионов долларов от «Аль-Хилала», королевской команды», — говорит Кирдемир.
«Месси поехал в страну, чтобы познакомиться с ней, увидеть место, где он мог бы жить; если его семья даст согласие, он будет играть в Саудовской Аравии».
Несколько месяцев назад Марко отправился в Мадрид на очень важную встречу с Месси в качестве центральной темы: «Мы встретились в отеле с делегатами Федерации Саудовской Аравии и поговорили о нем».
Для Кирдемира присутствие Месси в Саудовской Аравии стало причиной конфронтации с его нынешним клубом: «Если бы он поехал в страну, у которой не было проблем с Катаром, не было бы столько спекуляций. Это разозлило «ПСЖ», — сказал Кирдемир.
Аль-Хелаифи не единственный, кто злится на Месси. В среду днем сотни болельщиков парижского клуба выразили свое недовольство действиями аргентинца.
Саудовская страна намерена создать лучшую лигу в мире с четкой целью: провести чемпионат мира 2030 года. Кирдемир признал в Goles, что деньги не будут проблемой: «Они собираются потратить как можно больше денег».
Лео Месси — не единственный игрок, на которого повлияли саудовские деньги. Кирдемир подтвердил, что Серхио Рамос также получит предложение. Между тем, он утверждает, что Лука Модрич получил предложение, но отклонил его.
Деньги у него есть, причём очень много, мы его фанаты хотим видеть его игру в Европе. Если он поедет играть в СА очень разочарует многих своих фанатов. Но это не будет значит что мы перестали его считать лучшим в истории, будем считать что он сделал не правильный выбор.
Сам он запутался и без нас никак не разберётся )))
ЗМ у него отобрать практически невозможно, на тоненького если Холанд возьмет ЛЧ и АПЛ, а если Холанд вылетит от Реала, то с 8 ЗМ Месси можно будет поздравить уже в мае.
ПСЖ разбил идеальные шансы Месси на ЗМ, полностью слив вторую половину сезона.
Там его будут носить на руках и создавать комфортные условия, как в сборной.
Если он уже устал играть на высоком уровне, нет мотивации, сил, тогда ехать в СА и доигрывать за деньги.
Сейчас бы писать чушь, что официалтный посол по туризму ездил в СА присаматривать жилье)
Что за бред?
А вам выгодно придумать такие слова, потому что в случае не перехода Месси в СА, вы хотите сказать а вооооттт помните они говорили лига СА лучший. Не дождётесь, СА это дно лига и даже лет через 100.
Признаюсь и сам не верил.
Как минимум до июня все это читать.