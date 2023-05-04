15 комментариев

По информации The Times, «ПСЖ» возобновит переговоры по новому контракту с Лионелем Месси.

Руководство клуба передумало расставаться с 35-летним аргентинцем после видео с извинениями, которое он записал после поездки в Саудовскую Аравию.

Тем не менее, для «Барселоны» это ничего не меняет. Клуб продолжает вести переговоры и искать варианты для возвращения футболиста.

«Барса» по-прежнему должна снизить расходы на заработную плату и избавиться от нескольких игроков, чтобы иметь возможность зарегистрировать контракт Лео.

Предполагается, что финансовые вопросы будут решены, а Лео выберет возвращение в Испанию, особенно, учитывая отношение французских болельщиков к чемпиону мира.