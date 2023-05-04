💣💣💣 «ПСЖ» передумал отпускать Месси. Руководство оценило видео с извинениями и возобновляет переговоры о новом контракте (The Times)
По информации The Times, «ПСЖ» возобновит переговоры по новому контракту с Лионелем Месси.
Руководство клуба передумало расставаться с 35-летним аргентинцем после видео с извинениями, которое он записал после поездки в Саудовскую Аравию.
Тем не менее, для «Барселоны» это ничего не меняет. Клуб продолжает вести переговоры и искать варианты для возвращения футболиста.
«Барса» по-прежнему должна снизить расходы на заработную плату и избавиться от нескольких игроков, чтобы иметь возможность зарегистрировать контракт Лео.
Предполагается, что финансовые вопросы будут решены, а Лео выберет возвращение в Испанию, особенно, учитывая отношение французских болельщиков к чемпиону мира.
15 комментариев