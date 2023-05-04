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💣💣💣 «ПСЖ» передумал отпускать Месси. Руководство оценило видео с извинениями и возобновляет переговоры о новом контракте (The Times)

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По информации The Times, «ПСЖ» возобновит переговоры по новому контракту с Лионелем Месси.

Руководство клуба передумало расставаться с 35-летним аргентинцем после видео с извинениями, которое он записал после поездки в Саудовскую Аравию.

Тем не менее, для «Барселоны» это ничего не меняет. Клуб продолжает вести переговоры и искать варианты для возвращения футболиста.

ПСЖ» утверждает, что трансфер Месси принес клубу 700 млн евро. Проверить это невозможно – Вы это видели? – Блоги – Sports.ru

«Барса» по-прежнему должна снизить расходы на заработную плату и избавиться от нескольких игроков, чтобы иметь возможность зарегистрировать контракт Лео.

Предполагается, что финансовые вопросы будут решены, а Лео выберет возвращение в Испанию, особенно, учитывая отношение французских болельщиков к чемпиону мира.

15 комментариев

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Rachid
Лео, брось этих болванов в Париже - возвращайся домой….))))
+21
-5
+16
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кто-то
Видимо, ПСЖ поняли, что с одним Мбаппе в атаке им ничего не светит. Надеюсь, что Неймар и Месси уйдут с этой помойки и больше туда не вернутся
+13
-3
+10
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СД18
Теперь, на ближайшее время это будет гоавной новостью: Основной инсайдер Вася Пупкин, после литра водки заявил, что от источника "белка" он узнал, сто Месси переходит ...
+4
0
+4
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кто-то
Ответ Den-is
А как же Тикитаке в атаке?) Т.е. Экитике)
Ай, забыл. У мбаппе же есть ещё Солер и Ренату Саншеш - вот те игроки, которые помогут выиграть ЛЧ
+4
-1
+3
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Джамал Арипов
Лутше уж в Челси если не получется с Барсой , чем оставатся в ПСЖ, там где его не ценят и оскорбляют так как будто он последнии игры в свои варота забивал.
+2
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+2
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Den-is
Ответ кто-то
Ай, забыл. У мбаппе же есть ещё Солер и Ренату Саншеш - вот те игроки, которые помогут выиграть ЛЧ
Топари)
+2
0
+2
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василий иванов
ПСЖ передумал? а нужны они будут Месси после такого поведения болельщиков?
+3
-2
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Отец Абду
Руководства ПСЖ как всегда приползли к ногам Месси, но надеюсь Месси пошлёт их куда подальше:)
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Вячеслав Боярко
я думаю месью бы остался если бы не шизанутые болельщики ПСЖ - они вечно всем недовольны как буд-то один месси виноват что они не взяли чашку ЛЧ - а не слабый французский чемпионат
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Slaven_Bilic
так передумал что оставил отстранение в силе на сегодняшний матч
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Den-is
Ответ кто-то
Видимо, ПСЖ поняли, что с одним Мбаппе в атаке им ничего не светит. Надеюсь, что Неймар и Месси уйдут с этой помойки и больше туда не вернутся
А как же Тикитаке в атаке?) Т.е. Экитике)
+1
0
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Ислам Халипаев
Мне кажется, что будет также как и с Неймаром, слухи что уходит в Барсу, а потом продление контракта на ещё больше зарплату
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