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«Месси знает». Журналист раскрыл причину, из-за которой «ПСЖ» решил наказать Лео

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И дело не в поездке в Саудовскую Аравию.

Лео Месси готовится к уходу из «Пари Сен-Жермен» после того, как он отклонил предложение клуба о новом контракте. Это стало известно после того, как аргентинец отправился в несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию вскоре после поражения команды от «Лорьяна» в минувшие выходные.

За этот проступок «ПСЖ» наказал игрока отстранением на две недели без оплаты. Спустя пару дней футболист публично извинился перед клубом.

Однако, вероятно, парижан задел не отъезд Месси, а его отказ от продления контракта.

«Месси знает, что его наказание — не спортивное решение. Причина в том, что он отклонил их контрактное предложение», — утверждает журналист Гастон Эдул, специализирующийся на инсайдах из сборной Аргентины.

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35-летний футболист уже точно не будет продолжать отношения с «ПСЖ», вне зависимости от причин его наказания. В следующем сезоне Лео может вернуться в «Барселону» или же попробовать что-то новое, перейдя в саудовский «Аль-Хилаль» или принадлежащий Дэвиду Бекхэму «Интер Майами».

5 комментариев

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Даниил Гутин
Месси это не Мбаппе, которого можно забросать деньгами. Но если у Барсы ничего не получится сделать, то ему придется подписать новый контракт с ПСЖ, так как это всё же лучше чем сейчас идти в Аль Хилаль или Интер Майями
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Отец Абду
Руководства ПСЖ обиделись и решили подставить его:)
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Игорь Климов
Французы никогда не простят Лео Месси победу в финале на Чемпионате Мира.
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Александр Северный
Ответ Даниил Гутин
Месси это не Мбаппе, которого можно забросать деньгами. Но если у Барсы ничего не получится сделать, то ему придется подписать новый контракт с ПСЖ, так как это всё же лучше чем сейчас идти в Аль Хилаль или Интер Майями
новый контракт с ПСЖ!?!?!?!?))) а чем Барселона лучше Аль Хиляля(Интер Майями) ему на секундочку 35 лет.
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