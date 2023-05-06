И дело не в поездке в Саудовскую Аравию.

Лео Месси готовится к уходу из «Пари Сен-Жермен» после того, как он отклонил предложение клуба о новом контракте. Это стало известно после того, как аргентинец отправился в несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию вскоре после поражения команды от «Лорьяна» в минувшие выходные.

За этот проступок «ПСЖ» наказал игрока отстранением на две недели без оплаты. Спустя пару дней футболист публично извинился перед клубом.

Однако, вероятно, парижан задел не отъезд Месси, а его отказ от продления контракта.

«Месси знает, что его наказание — не спортивное решение. Причина в том, что он отклонил их контрактное предложение», — утверждает журналист Гастон Эдул, специализирующийся на инсайдах из сборной Аргентины.

35-летний футболист уже точно не будет продолжать отношения с «ПСЖ», вне зависимости от причин его наказания. В следующем сезоне Лео может вернуться в «Барселону» или же попробовать что-то новое, перейдя в саудовский «Аль-Хилаль» или принадлежащий Дэвиду Бекхэму «Интер Майами».