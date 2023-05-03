9 комментариев

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Критика, сравнение с Роналду и мемы. Как интернет отреагировал на отстранение Месси

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Пока Лео загорает в Саудовской Аравии.

Сегодня ночью RMC Sport прогремел новостью, что «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за его отъезд в Саудовскую Аравию. У Лионеля не было права покидать Париж, так как игрокам полагались выходные в случае победы или ничьей в матче с «Лорьяном» (парижане проиграли 1:3).

Эту информацию сразу же подтвердили несколько авторитетных журналистов, включая Фабрицио Романо, а буквально через несколько минут L'Equipe выпустил еще один эксклюзив — столичный клуб не собирается продлевать соглашение с Месси, и, на самом деле, уже давно отказался от этой идеи.

Естественно, после такого имя Месси вновь оказалось в трендах социальных сетей, и фанаты бросились обсуждать поступок звездного аргентинца.

Некоторые предположили, что его точно не расстроит такое развитие событий:

«В этот момент Месси отменяет свой рейс в Париж и летит на эти две недели в Барселону». 

«Моя честная реакция на эту информацию».

В связи с этими новостями в Париже, кажется, ждут большой праздник.

«Фанаты «ПСЖ» после того, как Месси отстранили на 2 недели, и он покинет клуб в конце сезона».

«Месси отстранен на 2 недели, а Неймар травмирован? У меня есть идеальный форвард для «ПСЖ»

Ни одна новость о Месси не может обойтись без упоминания Криштиану Роналду. В данной ситуации некоторые углядели лицемерие футбольного сообщества.

«Когда Месси пропускает тренировку без причины: «Вам нужно поддерживать Месси. «ПСЖ» не заслуживает его».

Когда Роналду пропускает предсезонку из-за того, что его дочь была в больнице: Роналду такой высокомерный эгоист, который разрушает клубы».

«Лионеля Месси никто не гнобит за то, что он проявил неуважение к «ПСЖ», несанкционированно уехав в Саудовскую Аравию и пропустив тренировки.

Криштиану Роналду получает нелепое количество хейта за пропуск предсезонки из-за больной дочери в больнице.

Двойные стандарты. История их карьер».

В основном, фанаты оказались рады таким новостям, но воодушевил их не потенциальный уход Месси, а решительность руководства клуба.

💬 «Ух ты, вы сделаете то же самое, если Мбаппе сотворит какую-нибудь ерунду? Клуб на первом месте!!!»

💬 «Впервые за 12 лет вы показали яйца. Еще не поздно».

💬 «Лол, этот парень ждал 12 лет. Может быть, еще через 12 лет у нас будет спортивное управление».

💬 «Я до сих пор не могу в это поверить, это слишком хорошо, чтобы быть правдой».

💬 «Никто не имеет права так себя вести, даже Месси. Вы все сделали правильно!»

А какие эмоции эти события вызвали у вас?

9 комментариев

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Oleg
Собрать весь шлак из твиттера в лице обиженной фан базы из аль насры и сделать из этого новость)
+15
-7
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Bekhruz B.B
Делайте это с мбаппе, вот тогда у вас реально есть яйца. А то как бы даже президент страны молился чтобы он остался 😂😂. Забанить старика который уже решил вернуться в барсу, не очень 😂😂
+4
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+3
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VictorVallecano
Ответ Oleg
Собрать весь шлак из твиттера в лице обиженной фан базы из аль насры и сделать из этого новость)
Чем этот обиженный шлак отличается от такого же в комментариях под новостями о Роналду и Аль-Насре?
+4
-1
+3
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Oleg
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Если Месси когда нибудь Разведется ты будешь первым кто захочет стать его невестой?
Это скорее к твоему бездарному кумиру, он бисексуален, рожает детей через пробирки.
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Oleg
Ответ pgwnqzmsbc
Ну у Мбаппе нет проблем с дисциплиной
Мбаппе такой посреди сезона укатил в США, взял с собой кореша Хакими.
Они там на баскет ходили , на Таймс - Сквер гуляли, еще фиг знает чем занимались, пока Лео и тогда еще здоровый Ней тащили мешок.
Санкций к Мбаппе применили 0.
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Висита Эльмурзаев
Ответ VictorVallecano
Чем этот обиженный шлак отличается от такого же в комментариях под новостями о Роналду и Аль-Насре?
Эта другое. (с) фан Легонесси
+1
-1
0
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