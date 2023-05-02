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Лионель Месси улетел в Саудовскую Аравию сразу после поражения «ПСЖ» от «Лорьяна»: выяснились причины поездки

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Лионель Месси Лионель Месси
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Поехал выполнять контракт.

Лионель Месси вылетел в Саудовскую Аравию вскоре после неожиданного поражения ПСЖ.

Лионель Месси вместе со своей семьей отправился в Саудовскую Аравию после поражения «ПСЖ» в очередном утре Лиги 1. Несмотря на гол Килиана Мбаппе, «ПСЖ» потерпел поражение от «Лорьяна» со счетом 1:3, что стало их шестым проигрышем в сезоне.

Месси отыграл весь матч, а затем убыл на Ближний Восток, где планирует провести «несколько дней». Недавно его видели в аэропорту Эр-Рияда, того самого города, где Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср».

Месси уже бывал в Саудовской Аравии и знаком с этим регионом, поскольку год назад совершил путешествие по Джидде и Красному морю.

Ныншняя поездка Месси в Саудовскую Аравию станет его третьим визитом в страну. Стоит отметить, что эта поездка является частью договорных обязательств Месси как посла туризма Саудовской Аравии:

«Я рад приветствовать посла Саудовской Аравии по туризму Лионеля Месси и его семью во время его второго отпуска в Саудовской Аравии. Мы рады поделиться со всеми вами нашим фирменным саудовским приемом гостей», — сказал министр туризма Ахмед Аль-Хатиб.

В сети появились фотографии Месси и его семьи в Саудовской Аравии. Лео также написал о Саудовской Аравии в своем инстаграме: «Кто-нибудь знал, что в Саудовской Аравии так много зелени?».

По данным The Athletic, Месси может зарабатывать 25 миллионов долларов в год в качестве посла туризма этой страны.

5 комментариев

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Hella black
Договор и контракт обязывает !
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кто-то
Ну 25 млн. долларов на дороге не валяются )
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Dmitry Shaolin
«Кто-нибудь знал, что в Саудовской Аравии так много зелени?». Это же чистый угар =))))))))))))))
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Тохир Анваров
Орфография конечно на высоте.
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